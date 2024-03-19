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彰縣永續經營服務計畫 深度輔導10組青創團隊

中央社／ 彰化19日電

為推動永續創業，彰縣推出永續經營服務計畫，將遴選10組青創團隊，透過企業共同參與等方式，深度輔導、強化經營管理與策略規劃，從明天起至4月30日止，開放青創團隊報名。

彰化縣政府今天發布新聞稿指出，縣府制定永續發展施政方針8大面向時，就提到將設置中小企業行銷平台、建立產業發展產官學合作平台、打造青年創業基地等，希望藉遴選輔導計畫，在地青年創業家在扶持及產業經驗傳承下，能最有效率地發揮，在永續發展前提下，促進彰縣整體發展。

縣府表示，只要是依法在彰縣辦理公司或商業登記的組織，且負責人為年滿18歲以上45歲以下自然人，都可提申請，明天起至4月30日收件，遴選將採書面審查方式，擇優選出縣內15家青創團隊進入遴選會議簡報，決選選出10家青年創業團隊進入深度輔導計畫。

縣府說明，深度輔導除有一對一營運初步診斷外，還會針對永續發展與策略思維、公司治理基礎與可行性驗證輔導；在永續發展與策略思維方面，會以工作坊協助團隊理解企業永續發展如何跟企業策略及商業化鏈結，擬定團隊永續目標及對外影響力。

至於公司治理基礎與可行性驗證，則是針對基本公司制度與治理概念、新創需關注的財務指標等進行輔導。

縣府指出，彰化作為6都以外最大縣市，青壯世代比例也相對較高，青年發展處積極整合不同局處，強化支持創業、永續及青年議題，希望藉此鼓勵新世代青年創業家願意投入與參與，讓彰化未來產業更加多元，成為更貼近永續發展目標的城市。

彰化 青創

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