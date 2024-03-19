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日月潭無降雨蓄水反逆勢增 原因竟跟水力發電有關

中央社／ 南投縣19日電

日月潭17日蓄水率70.3%，今天增至75.3%，但近日無明顯降雨，大觀發電廠解釋，假日白天用電減，水存「下池」明湖及明潭水庫，蓄水回抽加上霧社水庫增供，今天日月潭蓄水增。

根據經濟部水利署中區水資源分署資料，今天日月潭水庫蓄水率75.3%、有效蓄水量9751.93萬公噸，對照17日蓄水率70.3%，在無明顯降雨下，日月潭水庫近2天蓄水卻「逆勢增加」，不像其他水庫如苗栗鯉魚潭水庫、台中德基水庫因雨季未到而呈持續減少趨勢。

日月潭為水力發電水庫，由台灣電力公司大觀發電廠管理，水源從上游霧社水庫到武界壩、日月潭，再到「下池」明湖水庫、明潭水庫，由於水力抽蓄發電，日月潭水位一天可有1、2公尺落差。換句話說，上游霧社水庫放水挹注、下池蓄水回抽，都會改變日月潭水位。

大觀發電廠今天向中央社記者表示，假日上午日月潭水位相較上班日低，是因假日白天用電需求減少，將水源蓄存在下池，後續電廠利用太陽光電搭配日月潭水庫抽水儲能，將電力轉移至夜尖峰應用；也就是，日月潭17日水位較低，是因水源蓄存在明湖、明潭水庫。

大觀發電廠表示，日月潭水位因應再生能源增加和電力系統需要，運轉模式改為「2抽2發」，白天經常將水蓄存在下池明湖水庫、明潭水庫，大觀二廠、明潭抽蓄電廠利用太陽光電和風力，搭配日月潭水庫抽水儲能，將電力轉移至夜尖峰應用。

大觀發電廠表示，去年冬季起降雨不佳，且1月至3月中配合春耕需水量為每秒20立方公尺，將和上游霧社水庫聯合運用，維持日月潭水位高度743公尺以上為目標，但降雨情勢不確定性仍高，請民眾持續節約用水，讓水資源蓄存在水庫，需水高峰期才有餘裕供水。

日月潭 水庫 水資源

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