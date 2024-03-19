聽新聞
test
0:00 / 0:00
許淑華、徐榛蔚提國六東延 南投到花蓮只需半小時
國道六號東延討論多年，南投縣長許淑華、花蓮縣長徐榛蔚昨天舉辦座談會，和立委傅崐萁、馬文君達成共識，認為立院已提案國道六號東沿花蓮已經通過一讀，希望南投、花蓮民眾尤其是原住民凝聚共識，打通東西路廊，讓南投、花蓮兩縣飛越發展。
徐榛蔚帶領花蓮縣原民行政團隊到南投縣交流，除了立委馬文君、傅崐萁，南投縣議會副議長潘一全、縣議員林庭秝、全文才、黃世芳、陳淑惠，信義鄉長全志堅、仁愛鄉長江子信、南投市長張嘉哲，及兩縣多部落代表。
徐榛蔚說，花蓮和南投毗鄰，卻是最遙遠的距離，不是穿越合歡山和中橫險圖，不然就得繞半個台灣才能到南投。兩縣交通阻隔，原住民尋根不易、觀光農業發展受阻。
許淑華說，立法院已提案將國道6號延伸至花蓮並通過一讀，期待南投、花蓮鄉親，尤其是傳統領域交疊原住民鄉親，能凝聚出最強共識，透過馬文君、傅崐萁及馬文君全力督促中央政府重視，盡早打通東西路廊，讓南投、花蓮兩縣獲得飛躍性發展。
徐榛蔚強調，花蓮布農族人就是從信義鄉遷徙而來，地理上緊密相連，交通上卻山高路遠，國道六號東延花蓮，只需短短28公里，兩地交通只要30分鐘。這就是國道六號東延的最大好處，觀光、產業也能加速發展。
傅崐萁說，他馬文君在立法院全力推動國道六號東延，甚至促成高鐵環台的目標，讓台灣成為4小時生活圈，打破東部交通不便的不公平。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言