許淑華、徐榛蔚提國六東延 南投到花蓮只需半小時

國道六號東延討論多年，南投縣長許淑華、花蓮縣長徐榛蔚昨天舉辦座談會，和立委傅崐萁、馬文君達成共識，認為立院已提案國道六號東沿花蓮已經通過一讀，希望南投、花蓮民眾尤其是原住民凝聚共識，打通東西路廊，讓南投、花蓮兩縣飛越發展。

徐榛蔚帶領花蓮縣原民行政團隊到南投縣交流，除了立委馬文君、傅崐萁，南投縣議會副議長潘一全、縣議員林庭秝、全文才、黃世芳、陳淑惠，信義鄉長全志堅、仁愛鄉長江子信、南投市長張嘉哲，及兩縣多部落代表。

徐榛蔚說，花蓮和南投毗鄰，卻是最遙遠的距離，不是穿越合歡山和中橫險圖，不然就得繞半個台灣才能到南投。兩縣交通阻隔，原住民尋根不易、觀光農業發展受阻。

許淑華說，立法院已提案將國道6號延伸至花蓮並通過一讀，期待南投、花蓮鄉親，尤其是傳統領域交疊原住民鄉親，能凝聚出最強共識，透過馬文君、傅崐萁及馬文君全力督促中央政府重視，盡早打通東西路廊，讓南投、花蓮兩縣獲得飛躍性發展。

徐榛蔚強調，花蓮布農族人就是從信義鄉遷徙而來，地理上緊密相連，交通上卻山高路遠，國道六號東延花蓮，只需短短28公里，兩地交通只要30分鐘。這就是國道六號東延的最大好處，觀光、產業也能加速發展。