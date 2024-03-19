民進黨中市黨部主委改選挺誰？蔡其昌未表態：樂觀其成

民進黨台中市黨部主委將於5月改選，隸屬立法院前院長蘇嘉全、英系的許木桂有意參選，而正國會擬循過往默契，與英系合作，支持許木桂。隸屬正國會的現任主委李天生日前領許木桂，拜會新系的立委蔡其昌。對於新系是否派員參選？李天生說，目前不清楚，新系若欲推派人選，預計需在4月初登記前決定。

李天生證實，確實有帶許木桂拜訪蔡其昌，蔡也表示沒有意見；至於新系是否推派人選？李天生說不清楚，但預計4月初登記，新系若欲推派人選，則需在此之前決定。

李天生轉述，蔡其昌認為，民進黨現面臨「逆風」環境，下屆主委責任重大，需擔下2026年縣市首長、市議員選舉大任，誰想參選他都樂觀其成，但據改選仍有段時間，可能還有人在評估。

台中市黨部主委一任兩年，按慣例得連任一屆，共四年，人選由各派系溝通協調，多以同額參選；現任主委李天生隸屬正國會，四年前獲英系支持，2任同額參選。

改選新任主委日程將至，目前僅英系許木桂表態參選，正國會循過往慣例，支持英系，但新系態度未明，故李天生攜許木桂，拜會新系蔡其昌。

李天生提到，蔡表示自己曾選過市長，與各派系關係好，他也無法代替新系表態，下屆主委責任重大，首當面對2026縣市長、市議員選舉，有任何人願意承擔，他樂觀其成。

李天生也說，蔡其昌提醒，立委選舉剛結束，民進黨在台中選情不佳，距改選還有段時間，現階段大家都還在評估。

黨內人士分析，正國會、新系合作，以各自掌握黨員數，新系若單獨推派人選，要奪下主委一席有難度，目前評估許木桂當選機率高。

2026年盧秀燕將卸任，市長大位綠營勢在必得，市議員席數也成關鍵，有綠營人士認為，民進黨在台中近兩次選舉敗在組織，接下來的黨部主委「不好當」，能否用兩年時間重整組織，掌握選票，將是新任主委首要任務，勝選2026。