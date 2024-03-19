家長看過來！葫蘆墩藝術節敲鑼 馬戲、偶戲、兒童音樂劇登場

台中市親子期待的2024葫蘆墩藝術節，今年以精緻兒童劇場系列呈現，匯集國內一流兒童劇團，兒童音樂劇、馬戲、偶戲的精彩演出，引發討論。圖／葫蘆墩文化中心提供

台中市親子期待的2024葫蘆墩藝術節，今年以精緻兒童劇場系列呈現，匯集國內一流兒童劇團，兒童音樂劇、馬戲、偶戲等精采演出，本月30日如果兒童劇團「豬探長小劇場 馬戲團謎奇事件」敲鑼，引發討論；4月13日偶偶偶劇團「南方小島的故事」登場，特色戲偶搭配現場樂手的竹琴、沙鈴、烏克麗麗演奏，觀眾沉浸在南洋風情冒險中，喜愛音樂的孩子不容錯過。

葫蘆墩文化中心表示，作為山城地區藝文活動的核心場館及發展親子劇場的基地，每年規畫辦理「葫蘆墩藝術節」，邀請國內知名劇團及台中市在地團隊，結合專業劇場與民眾生活場域，創作適合親子共享的藝術活動。

本月30日，享譽知名的如果兒童劇團帶來「豬探長小劇場 馬戲團謎奇事件」，結合兒童喜愛的馬戲團內容、懸疑的「停止公演」恐嚇信，究竟豬探長會遇到什麼危機？讓小粉絲相當期待入場一探究竟。

偶偶偶劇團今年度新劇「南方小島的故事」，4月13日將在葫蘆化中心盛大演出，將現代偶戲手法融入創作，透過互動學習過程、寓教於樂的知識，帶領親子民眾感受藝文薰陶。

此劇改編知名兒童文學作家林鍾隆「南方小島的故事」，敘述主角小童為了帶給相依為命、每天忙於家務和工作的媽媽驚喜，決定請島上的動物朋友們一起幫忙實行他的大計畫。

主角小童雖調皮卻很孝順貼心，劇中以充滿童趣與想像的視角，傳遞自我認同、肯定自我的觀念，體現人與人、人與動物之間和樂互助、彼此關懷的真摯情感。