中火煤倉延宕8年 環團批逸散空汙

台灣健康空氣行動聯盟等多個團體昨天舉行記者會，質疑台中火力發電廠煤倉工程延宕，「搞了8年迄今沒蓋好」，每年千餘噸生煤露天堆置，逸散的粒狀汙染物，影響台中和彰化的空氣和居民生活品質。台中市政府指出，因台電未在建照有效期限內完工，正依規輔導協助重新請照和復工；台電則表示，預計可在年底前，正式營運。

爭好氣聯盟發起人許心欣說，台電2016年3月通過台中火力發電廠興建2座室內煤倉140億元預算，減少露天儲煤場逸散的粒狀汙染物，迄今8年，1座煤倉都還沒啟用。

台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民表示，中火煤倉原訂2021年完工，去年改口2024年，到底還要拖多久？中火煤灰堆到彰濱，危害彰化海岸，中火應該加速減煤。

爭好氣聯盟執行長岳祥文說，中龍鋼鐵2016年開始蓋室內料倉，2018年底啟用，中火煤倉卻拖8年，台電解釋因意外狀況，人力調度不足，他問台電，有考慮到台中居民的健康危害風險嗎？

他也說，前年台中大氣擴散條件佳，PM2.5年均值首次達標，盧市府大動作發新聞稿宣傳，去年PM2.5年均值再度回升，一句話都沒說，市府空汙治理政策是「看天吃飯嗎？」中火煤倉遲遲無法啟用，不見市府積極作為。

台中市都市發展局指出，經發局、環保局和都發局等跨局處組成專案小組，全力協助輔導，期待台電配合補正資料，盡速復工外，另要求所有生煤也不可再露天堆放；環保局表示，持續要求台電應加強現場汙染防制措施，並依據相關環保法規加強查核，避免因工程進度影響空氣品質。

台電表示，中火煤倉動工以來，中火煤倉工程2019年2月開工，因屬超高建築施工有其難度，再加上受疫情及俄烏戰爭造成物價波動致使工程延宕，經過努力趕工，到今年2月底為止，煤倉工程已完成97.44%，其中一期煤倉已在2022年12月29日完工，預計今年6月30日可取得使用執照正式營運。

至於二期煤倉工程，台電表示，目前進度已達9成，由台中市政府正協助核發新建照，取得新建照後，台電將加速完工，預定12月31日取得使用執照正式營運。