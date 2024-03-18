影／彰化櫻花大道沒落 地方爭取補植盼再現賞櫻秘境

彰化縣員林市曾有櫻花大道，因拓寬道路須移植、病蟲害導致枯死和病死，櫻花大道沒落多年，經當地民眾再三陳情，市民代表張偉傑向農業部林業及自然保育署南投林區管理處爭取，經評估將在櫻花大道種植100株櫻花，地方期待逐年補植能重現當年美景。

彰化縣二林鎮、埤頭鄉、竹塘鄉有木棉花道，溪湖鎮有台灣欒樹綠廊，員林市10多年前有櫻花大道，初春長達約400公尺櫻花夾道盛開，被譽為賞櫻秘境，可惜拓寬道路剷除櫻花，部分移植到排水溝對岸自生自滅，剩餘櫻花染病或被天生侵害也枯死不少。

湖水里民指出，10多年前湖水里湖水路從明湖國小西側50公尺到吳家古厝石階，每逢初春長約400公尺櫻花樹夾道盛開，被稱作櫻花大道，賞櫻遊客絡繹於途，可惜拓寬湖水路前，被認定妨礙道路的櫻花樹先被環狀剝皮，再被挖土機剷除，有些移植到道路對岸，長期缺乏照顧，有的枯死、病死，櫻花大道從此沒落。

員林市民代表張偉傑說，後來兩次補植也是沒得到良好照顧，里民一再要求市公所恢復櫻花大道美景，他獲悉後，向南投林管處爭取櫻花樹苗，經評估多處地點，認為仍是湖水路櫻花大道地點最適合生長，南投林管處同意撥給100株櫻花成株而非幼苗。

員林市公所表示，市公所已接到里民反映，著手規畫重現櫻花大道盛景，張偉傑爭取100株櫻花樹之外，市公所也會補植花木，結合櫻花季帶動地方旅遊觀光。