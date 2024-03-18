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玉山醫療隊每年救治山友500人 雪霸明年增設高山醫療站

聯合報／ 記者黑中亮／南投即時報導
玉山醫療隊7年來統計已救治高山症超過3000人，而每年提供山友醫療服務，更達500人。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊7年來統計已救治高山症超過3000人，而每年提供山友醫療服務，更達500人。圖／竹山秀傳提供

玉山群峰是國內山友最熱衷挑戰的目標，為照顧山友的健康，21年來，幾乎每周都會有一支玉山醫療隊出發，醫護人員5人一組，脫下白袍換上登山裝，以志願者身分背起沉重的登山裝備，由玉山登山口起徒步8.5公里，走向排雲山莊旁的玉山醫療站，給予山友專業的醫師駐診以及醫護檢查，讓高山症狀在治療後發揮了很大的效果，因而在去年得到醫療奉獻獎的肯定。

竹山秀傳醫院院長莊碧焜指出，7年多來，感謝上千位熱血的醫療人員，帶著崇高的使命奔向玉山醫療站，玉山醫療隊已救治超過3000名山友，而每年提供山友醫療服務，更將近500人，並且獲得雪霸國家公園的認可，希望在最短時間內，在台灣第二高的雪山369山莊整建完成後，也評估設置第二座高山醫療站。

雪霸處長林文和表示，雪山主峰（3886 公尺）是享譽國際登山路線「聖稜線」的門戶，每年吸引許多國內外登山愛好者，369山莊同樣是雪山登頂前最重要住宿點，可容納106名山友住宿，目前正在進行整建中，預計2025年底完工，未來成為台灣國際級登山路線的地標建築物，也和玉山醫療隊聯繫，設置高山醫療站提供山友更優質服務。

玉山醫療隊指出，在高海拔區因空氣稀薄的環境下登山，是體力和適應力的挑戰，幾乎每天排雲山莊山友，約13.8%山友需要醫療服務，疫情前兩年的1021名就醫山友中，57%都罹患高山症，超過六成的山友需要藥物或氧氣治療，最常見的症狀為頭痛、噁心嘔吐、頭暈、虛弱、胸悶、咳嗽和呼吸困難，而其中頭痛占接近7成，但經過現場醫治下，讓高山症狀減輕不少，去年初也曾出動攜帶型加壓艙（PAC）救治一名懷疑有比較嚴重高山症的患者，顯示高山醫療的必要性。

玉山醫療隊7年來統計已救治高山症超過3000人，而每年提供山友醫療服務，更達500人。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊7年來統計已救治高山症超過3000人，而每年提供山友醫療服務，更達500人。圖／竹山秀傳提供
竹山秀傳醫院院長莊碧焜指出，感謝上千位熱血的醫療人員，7年多來，帶著崇高的使命奔向玉山醫療站。記者黑中亮／攝影
竹山秀傳醫院院長莊碧焜指出，感謝上千位熱血的醫療人員，7年多來，帶著崇高的使命奔向玉山醫療站。記者黑中亮／攝影
玉山醫療隊7年來統計已救治高山症超過3000人，而每年提供山友醫療服務，更達500人。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊7年來統計已救治高山症超過3000人，而每年提供山友醫療服務，更達500人。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊醫護人員5人一組，脫下白袍換上登山裝，以志願者身分背起沉重的登山裝備，由玉山登山口起徒步8.5公里，走向排雲山莊旁的玉山醫療站。圖／竹山秀傳提供
玉山醫療隊醫護人員5人一組，脫下白袍換上登山裝，以志願者身分背起沉重的登山裝備，由玉山登山口起徒步8.5公里，走向排雲山莊旁的玉山醫療站。圖／竹山秀傳提供

山友 玉山 高山症

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