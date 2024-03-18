環團質疑中火煤倉延宕8年 台電預計年底前營運

台灣健康空氣行動聯盟等多個團體上午開記者會質疑台中火力發電廠煤倉工程延宕，「搞了8年迄今沒蓋好」，每年千餘噸生煤露天堆置，逸散的粒狀污染物一直無法減量改善，影響台中和彰化的空氣和居民生活品質。但台電說，預計可在年底前正式營運。

台灣健康空氣行動聯盟等質疑台電、台中市政府和經濟部都在擺爛，要求停工中的第二期煤倉工程盡速復工，加速完工，一二期煤倉儘速陸續啟用，別再讓露天煤場空污危害市民健康及影響空氣品質。

台中市政府都市發展局指出，因台電未在建照有效期限內完工，市府正依規全力輔導協助重新請照和復工，以利降低露天煤場空污影響。

台電指出，中火煤倉（包含一期55萬噸及二期60萬噸）動工以來，因屬超高建築施工有其難度，再加上受疫情及俄烏戰爭造成施工進度延宕，經過努力趕工，一期煤倉已完工，預計今年中可取得使用執照。二期煤倉進度已超過9成，預計今年底前取得使用執照。台電強調，將持續努力加速工程進度，抑低揚塵污染，持續改善空品。

台電表示，截至今年2月底為止，台中發電廠煤倉工程已完成97.44%，其中一期煤倉已於2022年12月29日完工，目前正進行有載試運轉測試，預計今年6月30日可取得使用執照正式營運；二期煤倉工程進度已達9成，預計於12月31日取得使用執照正式營運。

台電說明，中火煤倉工程2019年2月開工，工程高度達55公尺，原本即有結構體龐大和特殊構造的特性，再加上施工期間遭受不可抗力因素影響，如疫情和俄烏戰爭爆發國際局勢變動對物價波動，致使工程延宕，導致未在建照有效期間內完工。目前台中市政府正協助核發新建照，取得新建照後，台電將加速完工。

台中電廠近年來推動各項環保改善工程，空污排放從 2016 年至前年已減量超過 2 萬公噸，減排幅度近 6 成，不管是減排幅度 還是減排量都是全台固定污染源首位。室內煤倉設置目的也是為了改善空污、減少揚塵，台中市府更一直期待工程能盡快完成。為台中市民改善空氣品質、減少室外儲煤，台電將配合中市府協助繼續努力以達成這目標。

目前台電已透過多元措施抑制揚塵，包含設置23公尺高防風柵網，煤場內部另設置有3道同等高度之中繼柵網，有效降低風速、煤塵逸散及噪音，並於煤場四周設置灑水噴槍，每小時定時噴灑，總防塵效率可達96.25%。待後續啟用室內煤倉後，可更加提升防塵效率。