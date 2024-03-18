彰化銀行山土地公開放「開戶」 信眾添油香被「百倍奉還」

彰化銀行山福德宮香火鼎盛，因名字特殊，各地民眾都前來參拜添油香，今年2月開始廟方開設土地公專屬銀行簿，將每人添香油錢的金額逐一記載在「銀行簿」上，開戶存入600元，就等於結餘「1680000」，意指「開戶一路發」，相當趣味；廟方強調，銀行簿是與信眾之間互動模式無形象徵性，並不能提領支出，希藉此教化人心。

彰化市公所市政顧問王遠憲近年深入石牌清水步道一帶，對銀行山福德宮相當了解，時常講解導覽，也協助處理廟務，他指出，銀行山福德老爺開銀行管金庫，因地位官階崇高，一般神桌底下較常見虎爺為「地虎」，但此處是有翅膀的「飛天虎爺」。

王遠憲說，會開放信眾「開戶」是因過去有個道長與土地公交流中，發現桌上有本銀行簿，翻開來看到有元寶圖案，不到3個月，有宮廟的宮主帶信眾來補財庫，就帶來這本簿子，他實際翻開發現有金元寶，因此發想出添油香銀行簿的方式，今年2月以來，已經有500多人前來開戶。

廟方說，開戶添油香存入600元，廟方百倍奉還，結餘就是1680000，多1000元，就是加10萬，多600元則加6萬，以此類推。

花壇鄉民代表葉尚雯說，今年土地公「頭牙」當天前來拜拜，看到現場可開戶覺得很特別，她首次存入600元，加上當天又是頭牙，到銀行簿刷本，被蓋印「老爺開心」蓋印，代表「賞了」免存入功德金自動撥庫存入660000元，是六六大順之吉數，讓她相當開心。

彰化縣議員李成濟指出，銀行山福德宮平日就時常有人來拜拜添香油錢，第一次看到有宮廟讓民眾開戶給「銀行簿」，這種與土地公交流的方式很有創意，對信眾來說也是一種慰藉。