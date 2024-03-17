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彰化自行採購電子書推廣閱讀 未加入文化部電子書計次借閱補助

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化文化局舉辦很多活動推動閱讀，並採購電子書供民眾借閱。圖／文化局提供
彰化文化局舉辦很多活動推動閱讀，並採購電子書供民眾借閱。圖／文化局提供

為鼓勵數位閱讀、促進出版業數位轉型，文化部推動「擴大推動電子書計次借閱服務」計畫，補助經費讓地方縣市政府一起做，全台僅台北市及彰化縣未加入，對此，彰化縣文化局表示，彰化縣選擇用縣款自行辦理，旨在不依賴中央補助，保留採購的自主性及彈性，並已購買電子書供縣民借閱，服務不打折。

文化部去年9月起開始推動電子書計次借閱，並規劃今、明二年投入約1億元推動擴大電子書計次借閱服務，多數縣市圖書館都已導入，每1次借閱將由圖書館支付計次借閱出版社及創作者相應費用，不僅可鼓勵閱讀，在整合中央及地方資源下，藉由計次回饋出版社及創作者。

不過彰化縣是少數未加入文化部補助計劃的縣市，彰化縣文化局長張雀芬表示，文化局也已在推動電子閱讀，只是文化部此項補助計劃僅二年，但又要求縣府必須提供給書商七折以上的採購價格，但以往許多書商可以提供6、7折的優惠價，因加入補助，反而會讓縣府採購書籍費用提高。

張雀芬表示，以往縣府是以買斷方式採購電子書，讓讀者可無限暢讀，也為了保留採購書籍的彈性，讓經費發揮最大效益，因此還未加入文化部「有條件式」的限制補助方案。

彰化縣文化局去年採購圖書費用300萬元，採購包含買斷的電子書、兒童書以及一般書籍，自去年9月已購買1萬6667冊的計次電子書供民眾借閱，截至今年2月已借閱8147冊。張雀芬說，今年還會繼續購買近2萬3000冊的計次電子書，且每年也都會繼續採購供民眾借閱。

彰化文化局舉辦很多活動推動閱讀，並採購電子書供民眾借閱。圖／文化局提供
彰化文化局舉辦很多活動推動閱讀，並採購電子書供民眾借閱。圖／文化局提供

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