磚破割傷童 中興新村公園將整修

中興新村兒童公園迷宮牆面磁磚脫落，1月有兒童撞上頭部撕裂傷，議員會勘發現鞦韆等遊具不符規定。國發會昨找專業廠商勘查，將斥資600萬元，整修迷宮銳角包覆、牆面改為抿石子、遊具設施地墊符合法規，預計今年底完工，讓親子能安心遊玩。

兒童公園是中興新村熱門景點，假日吸引親子遊玩，園區內沙池、迷宮和鞦韆最吸引人。今年1月有男童在迷宮闖關時，撞上牆面遭破裂磁磚割傷，當場頭破血流。議員簡千翔、林儒暘會勘發現，許多遊具設施不符合「兒童遊戲場設施安全管理規範」，主管機關國發會也未申請檢驗。

林儒暘昨邀集國發會再度會勘，國發會表示，已經委請專業廠商，針對遊憩設施總體檢，對於高風險設施，逐步進行汰換；造成意外的迷宮並非遊具，但安全部分已經重新評估，會將迷宮牆壁銳角部分包覆，將牆面改為抿石子，避免磁磚脫落。

國發會表示，溜滑梯、鞦韆、搖搖馬等地墊範圍和厚度不符規範，將改善符合法規；樂齡運動器材將翻新，讓長輩安全使用；整體估計改善經費600萬元，因為還需經過文資審議等程序，預計今年底前完工；中興新村內其他小型公園和遊具設施，將會逐一檢修改善。

林儒暘說，國發會面對兒童公園意外事故，馬上評估並提具體改善辦法，受傷男童也完成理賠，值得肯定，希望盡速完成遊具改善。