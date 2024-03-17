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豐原門面無光 台鐵高架橋下長草、護欄破

聯合報／ 記者林佩均／台中報導
台鐵豐原南陽路段高架軌道下方雜草叢生，生鏽破舊的圍籬擋道。記者林佩均／攝影
台鐵豐原南陽路段高架軌道下方雜草叢生，生鏽破舊的圍籬擋道。記者林佩均／攝影

豐原鐵路高架化多年，高架軌道下方兩側的綠空廊道，變成自行車道與停車場，還有山櫻花植栽，不過高架軌道下方荒煙漫草、墩柱遭塗鴉，還有民眾曬私人衣物，宛如兩個世界。民代痛批該處為豐原門面，顏面無光。台鐵表示，已請廠商改善，塗鴉部分將報警處理。

台鐵高架橋下兩側的綠空廊道，由中市建設局打造植栽與休閒園道，軌道下方由台鐵負責。當地民眾投訴，向陽路、豐勢路周邊的高架軌道下方，只有泥土與黑網，沒有植栽作物，周圍的水泥護欄破碎，起風時就「風飛沙」，照明地燈也傾倒，該處是通往豐原火車站必經路段，景象很殘破。

周邊住戶黃先生指出，向陽路段的台鐵高架軌道墩柱，遭人塗鴉，紅藍線條描繪酷似男性生殖器圖案，停等紅綠燈都可見；同側的自行車道有整齊植被，依季節栽種的山櫻花、矮灌木，同樣是高架軌道下方，卻對比強烈。附近巷弄店家反映，該處荒煙漫草，雜草超過半個人高，還有人將私人衣物晾曬在該處，實在很不雅。

台中市議員謝志忠說，豐原火車站是北台中大站，不少民眾徒步或騎單車前往，高架軌道下方的荒煙蔓草，墩柱更遭塗鴉等，豐原「門面」顏面無光，每次經過都覺得遺憾，呼籲台鐵管理好綠美化，不要讓城市景觀走回頭路。

台鐵表示，向陽路段的高架軌道下方，目前有出租，承租人申請建照中，才暫以防塵網覆蓋，已要求業者加強巡檢改善；豐勢路一段周邊的水泥護欄破損，近期安排整平，將要求委外廠商，加強管理；至於塗鴉部分，已請台中工務段報警處理。

台中市建設局表示，綠空廊道沿線綠美化，從台鐵豐原站往南到大慶站，種植超過2千棵樹，搭配草皮與步道等，可創造休閒運動環境；每年委外維護，每天安排專職人力清潔維護品質。

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