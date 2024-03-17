中市8萬株校樹 民代促編專款健檢

台中大新國小鐵刀木因褐根病倒塌，砸毀路過4車，南屯國小路樹也因大雨倒塌，傷及路過機車騎士，通學步道路樹危機四伏。中市議員批評，中市有300所學校，校樹多達8萬多株，教育局每年只編2000萬元，光執行工程、修剪、植樹都不夠，更別說樹木健檢，要求比照建設局，增列健檢專用經費。中市教育局長蔣偉民說，將擴充經費改善。

台中市公園、綠地行道樹共22萬株，建設局表示，每年編列700萬元，專款用於樹木健檢、普查，去年完成1000株健檢，今年擴大檢驗5000株，特別針對曾發生樹倒的鄰近樹木，車流量大的路段等加強檢查。彰化縣教育處表示，由各校安排巡邏校樹，若有異常再請農業處派員會勘，請「樹醫師」防治，目前未發生樹倒傷人意外。

通學步道樹木暗藏危機，引發議員關注。無黨籍議員吳佩芸說，台中市有300所學校，校樹數量多達8萬餘株，但教育局僅編列2000萬元補助，光執行人行道鋪面工程就不夠，校樹全面健檢不知道要等多久，要求編足經費，提出具體期程全面健檢。

國民黨議員楊大鋐說，曾有學校因為校園樹木生病，樹穴太小，樹木竄根導致人行道凹凸不平，學生走路都有安全疑慮，但教育局經費已用罄，只得「到處找錢」求救，學童的通行安全不能等，要求擴增經費。

彰化縣百年老校中山國小的校園步道老榕，曾在颱風前颳強風被吹倒，幸好是假日沒人受傷；八卦山邊的大竹國小老樹「蓮霧爺爺」罹患褐根病，校方找樹醫生但回天乏術，所幸並未傾倒釀災。

北斗國中樹齡逾一甲子的鳳凰木，樹幹出現空洞被診斷出褐根病，農業專家研判樹木隨時會倒下，校方緊急砍除。

中市教育局指出，中市校園內、學校周邊退縮人行道的行道樹，都由各校管轄，各校均編維護經費，包含樹木修剪、巡檢及病蟲害防治，教局每年編2000萬元；若校內預算無法負擔，可提出申請；如有災害發生，教育局有災害搶修經費，不過沒有專供樹木健檢的預算。

教育局表示，將擴充經費，並宣導各校定期檢視校園周遭樹木狀況，維護學童及民眾通行安全。