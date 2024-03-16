中央核列7億多元改善彰化東螺溪水環境 縣府再投1700萬元

彰化縣東螺溪畔木棉花道此時風景怡人，溪水水質卻令人不敢恭維。縣長王惠美今表示，中央核列7.66億元進行東螺溪水環境整治，可望優化木棉花道、台灣欒樹綠廊的環境生態，縣政府進而投入1700萬元興建埤頭鄉東螺溪木棧道與景觀台，給民眾良好休憩環境。

彰化縣第二場木棉花季，今、明兩天在埤頭鄉木棉花道登場，今是「2024彰化縣埤頭鄉母親河畔木棉花季親子健行」，明同場地舉辦社區親子寫生比賽。王惠美肯定主辦單位埤頭鄉公所用心推廣木棉花季觀光旅遊，並表示縣府近期向中央爭取水環境整體改善計畫，總共核列7.66億元，將以生態保護、自然永續的工法整治東螺溪水環境，讓木棉花道、台灣欒樹綠色隧道都能成為埤頭鄉特色景點。

此外，縣政府配合水環境整體改善計畫，投入1700萬元綠美化東螺溪環境；埤頭鄉長杜懿彩說，明年再來賞花，民眾會有更好的觀景體驗。

縣政府表示，東螺溪「廊道環境改善-水綠環境改善計畫及廊道空間改善工程」包括東螺溪溪湖、二林及埔鹽區段將打造約8.3公里水綠廊道，針對東螺溪流經的北斗、埤頭兩鄉鎮，辦理「北斗渡船頭水文化綠廊環境營造計畫」及「埤頭木棉花道河畔環境改善計畫」，透過水域和河岸兩側綠帶植被營造生態友善空間。