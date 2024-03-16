影／好壯觀！80棚布袋戲綿延1公里 酬謝芬園福德宮土地公

彰化芬園鄉縣庄村福德宮宮慶大典的布袋戲團酬神演出，近年成為地方盛事，今天有來自各地共80棚的布袋戲團一起酬神為土地公祝壽，數量破以往紀錄，戲棚排列長達近1公里之遠，相當壯觀。

福德宮主委郭哲榮說，為替土地公祝壽籌辦布袋戲公演活動，酬神儀式原本應在國曆三月二日「頭牙土地公生」舉辦，為了配合假日有更多信眾參與，才擇定今天一起公演；第一年舉辦原本每天安排一場戲，連續做了60天，被抗議影響安寧，後來改為一次做戲。

郭哲榮表示，全台各地請布袋戲班前來搬演，以每棚6千元由信眾捐獻，有的信眾就認領好幾棚，這幾年名氣更加響亮，布袋戲團參與踴躍，一年比一年多。

布袋戲團長張皓偉今天號召各地布袋戲團到場演出，他說，北中南優秀劇團今天幾乎都齊聚在這裡相當難得，外縣市其實也有這樣大規模的酬神演出，除了酬神也互相觀摩；他是布袋戲團第三代，因從小開始耳濡目染，18歲加入劇團重新整頓，也持續拜師專精，他指出，現在的布袋戲團經營不意，包括現場演出的品質要顧、編劇與人員問題都要克服。