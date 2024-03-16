快訊

「我要下飛機！」波音吹哨人寧在機場耗整天 也不願搭737 Max

行動支付抽2%手續費「要了小店家的命」？網曝真相：他們更怕這1事

影／好壯觀！80棚布袋戲綿延1公里 酬謝芬園福德宮土地公

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化芬園鄉縣庄村福德宮宮慶大典的布袋戲團酬神演出，今年戲棚排列長達近1公里之遠，相當壯觀。記者林敬家／攝影
彰化芬園鄉縣庄村福德宮宮慶大典的布袋戲團酬神演出，今年戲棚排列長達近1公里之遠，相當壯觀。記者林敬家／攝影

彰化芬園鄉縣庄村福德宮宮慶大典的布袋戲團酬神演出，近年成為地方盛事，今天有來自各地共80棚的布袋戲團一起酬神為土地公祝壽，數量破以往紀錄，戲棚排列長達近1公里之遠，相當壯觀。

福德宮主委郭哲榮說，為替土地公祝壽籌辦布袋戲公演活動，酬神儀式原本應在國曆三月二日「頭牙土地公生」舉辦，為了配合假日有更多信眾參與，才擇定今天一起公演；第一年舉辦原本每天安排一場戲，連續做了60天，被抗議影響安寧，後來改為一次做戲。

郭哲榮表示，全台各地請布袋戲班前來搬演，以每棚6千元由信眾捐獻，有的信眾就認領好幾棚，這幾年名氣更加響亮，布袋戲團參與踴躍，一年比一年多。

布袋戲團長張皓偉今天號召各地布袋戲團到場演出，他說，北中南優秀劇團今天幾乎都齊聚在這裡相當難得，外縣市其實也有這樣大規模的酬神演出，除了酬神也互相觀摩；他是布袋戲團第三代，因從小開始耳濡目染，18歲加入劇團重新整頓，也持續拜師專精，他指出，現在的布袋戲團經營不意，包括現場演出的品質要顧、編劇與人員問題都要克服。

芬園鄉同安村長林子瓏說，這樣大規模的場面很少見，因越來越多外地人專程來看戲、熱鬧一下，信眾還有平安餐可吃，許多攤位也來擺攤，成為相當受矚目的廟會活動，。

彰化芬園鄉縣庄村福德宮宮慶大典的布袋戲團酬神演出，今年數量破以往紀錄，戲棚排列長達近1公里之遠，相當壯觀。記者林敬家／攝影
彰化芬園鄉縣庄村福德宮宮慶大典的布袋戲團酬神演出，今年數量破以往紀錄，戲棚排列長達近1公里之遠，相當壯觀。記者林敬家／攝影

土地公 布袋戲 彰化

延伸閱讀

好神！南投百年土地公廟頭牙夜「疊聖筊」陰陽交疊 專家：大吉之兆

上百年土地公廟隱身瑞芳老街 龍安祠法會好熱鬧

土地公生敬天謝地 蘇澳鎮公所帶學生當小農直擊合鴨稻

「頭牙」拜土地公就能招財轉運？民俗專家曝4種外型土地公職掌不同，有所求要拜對神

相關新聞

影／好壯觀！80棚布袋戲綿延1公里 酬謝芬園福德宮土地公

彰化芬園鄉縣庄村福德宮宮慶大典的布袋戲團酬神演出，近年成為地方盛事，今天有來自各地共80棚的布袋戲團一起酬神為土地公祝壽...

王惠美拜會鄭文燦 彰化鐵路高架化檢修場地點仍無共識

歷經11年爭取的彰化市鐵路高架化案，可行性評估報告好不容易在2021元月獲行政院核定，卻因檢修場遷移地點問題起波折，彰化...

不能只吃酸菜白肉鍋 鄭文燦喊話盧秀燕：挺台中不打折

行政院副院長鄭文燦因台糖豬肉瘦肉精風波，曾出言邀台中市長盧秀燕吃酸菜白肉鍋挺台灣豬。鄭文燦今天到台中參加磐石會會長交接典...

彰化別開生面「單本播植」 人工插秧體會「農民真辛苦」

台灣農村人力老化，插秧幾乎機械代勞，彰化縣竹塘鄉農會為取得台中194號水稻更精純種子，今別開生面演示人工採種田單本播植作...

猛男、美女秀八塊肌、人魚線 許淑華盼南投健美奪金

「南投縣全民盃暨113年全民運動會南投健美代表隊選拔賽」今天上午在南投國小舉行，共有25名選手參加，選手長期鍛鍊出八塊肌...

兒童闖迷宮頭破血流 國發會600萬改善兒童公園遊具

中興新村兒童公園迷宮牆面磁磚脫落，1月有兒童在迷宮遊玩撞上磁磚碎片，頭部撕裂傷，血流滿面。縣議員簡千翔、林儒暘等人會勘，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。