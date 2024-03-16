兒童闖迷宮頭破血流 國發會600萬改善兒童公園遊具

中興新村兒童公園迷宮牆面磁磚脫落，1月有兒童在迷宮遊玩撞上磁磚碎片，頭部撕裂傷，血流滿面。縣議員簡千翔、林儒暘等人會勘，發現鞦韆等遊具不符規定。林儒暘昨天再與國發會勘查，將委由專業廠商整修，包括迷宮銳角包覆、牆面改為抿石子、遊具設施地墊符合法規，讓親子能安心遊玩。

兒童公園是中興新村熱門景點，假日更是吸引家長帶著孩子遊玩，沙池、迷宮、和鞦韆從幼兒到青少年都能找到喜歡的遊具項目，家長也相當放心。不過，1月有男童在迷宮闖關時，撞上牆面，因破裂磁磚割傷頭破血流，讓家屬相當擔心，縣議員會勘後，更發現許多遊具設施不符合「兒童遊戲場設施安全管理規範」，主管機關國發會也未申請檢驗。

國發會表示，公園遊具會申請檢驗，並符合安全管理規範，受傷學童也會保險理賠。縣議員林儒暘追蹤兒童公園改善進度，邀集國發會再度會勘。

國發會表示，已經委請專業廠商，針對遊憩設施總體檢，對於高風險設施，逐步進行汰換。造成意外的迷宮並非遊具，但安全部分已經重新評估，會將迷宮牆壁銳角部分包覆，並將牆面改為抿石子，避免磁磚脫落。

遊具部分，溜滑梯、鞦韆、搖搖馬等地墊範圍和厚度不符規範，除了改善符合法規並增加主題樂趣。另外，樂齡運動器材翻新，讓長輩更安全使用伸展身體、筋骨。國發會估計整體改善經費600萬元，因為還需文資審議和招標、施工等流程，預計今年底前完工。中興新村內還有其他小型公園和遊具設施，國發會也會逐一檢修改善。