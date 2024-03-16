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彰化伸港青宅延宕露曙光 縣府提3成土地助中央蓋社宅
彰化縣府團隊昨前往行政院，縣長王惠美向行政院副院長鄭文燦等人，爭取加速推動縣內各項重大建設，其中卡關多時的伸港青年住宅雙方有了共識，原本全區規劃只售不租的青宅，彰化縣府提出30%土地面積作為社會住宅獲得內政部代表善意回應；縣府指出，將進一步提供土地取得的相關規劃送審，土地變更進行中，預計也能順利完成。
彰化縣府規劃縣內的第一個青年住宅興建一波三折，其中國宅專用區變更為住宅用地中央遲未通過，縣府去年3月、9月與營建署會議中，中央多次協調縣府配合政府推社會住宅政策，縣府後來曾提出30％土地蓋社宅、其餘做青宅仍不被接受。
針對伸港青宅因都市計畫案變更，鄭文燦昨在會中裁示，請縣府在申辦計畫書具體承諾基地內提供社會住宅面積的比例及土地提供的方式，也要針對規劃興建青年孵化器專區的整體的妥當性、必要性說明清楚再送審。
縣府建設處長劉玉平說，去年考量中央力推只租不售的社會住宅方案，依照大會要求提出修正版本，規劃變更範圍至少30%土地面積提供作為內政部住都中心興建社會住宅及有產業創業軟體的青年創業孵化器等附屬設施，但後續在小組上未能明確給予回應、沒做出政策上的決定，昨天會議上氣氛融洽，也算是獲得善意回應。
劉玉平也說，伸港青年住宅用地現為國宅專用區，因國民住宅條例廢止已無「國宅」，土地因應計畫變更為住宅區，目前正在進行中，建請內政部同意都市計畫變更變更為「第三種住宅區」，以利縣府推動青宅政策。
縣府指出，若該案審議通過，社會住宅由內政部住都中心來規劃興建，將使得延宕多年的伸港露出曙光，伸港將成為全台首創社宅、青宅共享住宅園區，以滿足不同族群「租」及「售」的使用需求。
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