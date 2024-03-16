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影／盧秀燕變裝深藍長袍 出席海內外華族祭祖大典
中華天帝教總會今在清水區天帝教天極行宮舉辦「2024（甲辰）年中華民族海內外同胞聯合祭祖大典」，台中市長盧秀燕擔任總主祭，祭祖儀禮遵循明朝古禮進行，盧更換上深藍色長袍，引贊執禮。盧致詞提到，中華天帝教總會秉持宗教大同的理念，祭祖大典不分宗教，崇敬先祖的孝行令人感佩。
今天是中華天帝教總會一年一度全球祭祖大典，立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、王立任、民政局長吳世瑋、運動局長李昱叡、清水區長蔡慶生、沙鹿區長張世祺、中華天帝教總會理事長黃德賢等人出席。
盧秀燕表示，天帝教總會自1999年舉辦祭祖大典，提倡孝道，發揚「慎終追遠」精神，至今已連續舉辦25年，她深感敬佩及感謝。
盧說，為提醒世人孝道及慎終追遠的重要性，每年舉辦這麼大的典禮籌備工作極其辛苦，另天帝教有個精神，就是宗教平等跟大同，所以典禮也邀請其他宗教代表共襄盛舉，希望大家攜手同心，讓社會更加祥和，同時濟世救人、追求世界和平。
民政局長吳世瑋表示，隨著時代變遷，社會結構更加多元，敬天祭祖的觀念日趨淡薄，祭祖大典的傳承更顯舉足輕重，中華天帝教總會每年藉由莊嚴肅穆儀式的進行，讓後代子孫學習飲水思源祭祖的深義，讓慎終追遠的文化精神永續傳承。
民政局說明，中華民國海內外同胞聯合祭祖大典，自1973年由中華倫理教育學會及台灣各界人士發起，奉祀中華民族列祖列宗神位進行祭禮；自1999年起，轉由天帝教承辦，與祭者前後超過40萬人，透過闡揚中華民族慎終追遠的孝道美德，深寓教化人心與端正風俗的意義。
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