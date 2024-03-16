快訊

國3北向木柵隧道北口2車碰撞！小客車翻覆 1人意識不清送醫

獨／高雄公教人員個資全都露？ 駭客宣稱漏洞來自此處

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／盧秀燕變裝深藍長袍 出席海內外華族祭祖大典

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
台中市長盧秀燕出席中華民族海內外同胞聯合祭祖大典，祭祖儀禮遵循明朝古禮進行，盧特別換上深藍色長袍，引贊執禮。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕出席中華民族海內外同胞聯合祭祖大典，祭祖儀禮遵循明朝古禮進行，盧特別換上深藍色長袍，引贊執禮。記者林佩均／攝影

中華天帝教總會今在清水區天帝教天極行宮舉辦「2024（甲辰）年中華民族海內外同胞聯合祭祖大典」，台中市長盧秀燕擔任總主祭，祭祖儀禮遵循明朝古禮進行，盧更換上深藍色長袍，引贊執禮。盧致詞提到，中華天帝教總會秉持宗教大同的理念，祭祖大典不分宗教，崇敬先祖的孝行令人感佩。

今天是中華天帝教總會一年一度全球祭祖大典，立委顏寬恒、台中市議會副議長顏莉敏、市議員陳廷秀、王立任、民政局長吳世瑋、運動局長李昱叡、清水區長蔡慶生、沙鹿區長張世祺、中華天帝教總會理事長黃德賢等人出席。

盧秀燕表示，天帝教總會自1999年舉辦祭祖大典，提倡孝道，發揚「慎終追遠」精神，至今已連續舉辦25年，她深感敬佩及感謝。

盧說，為提醒世人孝道及慎終追遠的重要性，每年舉辦這麼大的典禮籌備工作極其辛苦，另天帝教有個精神，就是宗教平等跟大同，所以典禮也邀請其他宗教代表共襄盛舉，希望大家攜手同心，讓社會更加祥和，同時濟世救人、追求世界和平。

民政局長吳世瑋表示，隨著時代變遷，社會結構更加多元，敬天祭祖的觀念日趨淡薄，祭祖大典的傳承更顯舉足輕重，中華天帝教總會每年藉由莊嚴肅穆儀式的進行，讓後代子孫學習飲水思源祭祖的深義，讓慎終追遠的文化精神永續傳承。

民政局說明，中華民國海內外同胞聯合祭祖大典，自1973年由中華倫理教育學會及台灣各界人士發起，奉祀中華民族列祖列宗神位進行祭禮；自1999年起，轉由天帝教承辦，與祭者前後超過40萬人，透過闡揚中華民族慎終追遠的孝道美德，深寓教化人心與端正風俗的意義。

台中市長盧秀燕出席中華民族海內外同胞聯合祭祖大典，祭祖儀禮遵循明朝古禮進行，盧特別換上深藍色長袍，引贊執禮。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕出席中華民族海內外同胞聯合祭祖大典，祭祖儀禮遵循明朝古禮進行，盧特別換上深藍色長袍，引贊執禮。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕出席中華民族海內外同胞聯合祭祖大典，祭祖儀禮遵循明朝古禮進行，盧特別換上深藍色長袍，引贊執禮。記者林佩均／攝影
台中市長盧秀燕出席中華民族海內外同胞聯合祭祖大典，祭祖儀禮遵循明朝古禮進行，盧特別換上深藍色長袍，引贊執禮。記者林佩均／攝影

盧秀燕 顏寬恒

延伸閱讀

盧秀燕訪美為2028鋪路？朱立倫：努力把市民關心的事做好

影／訪美行程有譜？盧秀燕鬆口：外交工作要補進度

盧秀燕訪美為2028備戰？ 台中藍委：應是本就安排出訪

影／盧秀燕傳將訪美為總統大位鋪路？何欣純曝：修復之旅　

相關新聞

猛男、美女秀八塊肌、人魚線 許淑華盼南投健美奪金

「南投縣全民盃暨113年全民運動會南投健美代表隊選拔賽」今天上午在南投國小舉行，共有25名選手參加，選手長期鍛鍊出八塊肌...

影／盧秀燕變裝深藍長袍 出席海內外華族祭祖大典

中華天帝教總會今在清水區天帝教天極行宮舉辦「2024（甲辰）年中華民族海內外同胞聯合祭祖大典」，台中市長盧秀燕擔任總主祭...

彰化別開生面「單本播植」 人工插秧體會「農民真辛苦」

台灣農村人力老化，插秧幾乎機械代勞，彰化縣竹塘鄉農會為取得台中194號水稻更精純種子，今別開生面演示人工採種田單本播植作...

兒童闖迷宮頭破血流 國發會600萬改善兒童公園遊具

中興新村兒童公園迷宮牆面磁磚脫落，1月有兒童在迷宮遊玩撞上磁磚碎片，頭部撕裂傷，血流滿面。縣議員簡千翔、林儒暘等人會勘，...

彰化伸港青宅延宕露曙光 縣府提3成土地助中央蓋社宅

彰化縣府團隊昨前往行政院，縣長王惠美向行政院副院長鄭文燦等人，爭取加速推動縣內各項重大建設，其中卡關多時的伸港青年住宅雙...

立委卸任後辦首次書法展 黃國書：卸任後心情閒適自得

台中市立法委員黃國書卸任後，首次舉辦書法個展，除了展現其深厚的書法功力，更佐以色彩，書法結合彩墨的創新呈現，激出精彩的火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。