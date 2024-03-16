快訊

HBL／北一女「小綠綠」連3年爭冠！黑馬鄒沛宸小巨蛋拿賽季新高喊神奇

97顆比特幣法拍3千萬流標 贓物庫躺5年飆漲至4.5億

《周處除三害》靈修組織真實版…據說曾來台進修！前記者化身「尊者」騙女學員上床

立委卸任後辦首次書法展 黃國書：卸任後心情閒適自得

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
台中市立法委員黃國書卸任後，首次舉辦書法個展，將書法作品佐以色彩，呈現出全新的書法面貌。記者余采瀅／攝影
台中市立法委員黃國書卸任後，首次舉辦書法個展，將書法作品佐以色彩，呈現出全新的書法面貌。記者余采瀅／攝影

台中市立法委員黃國書卸任後，首次舉辦書法個展，除了展現其深厚的書法功力，更佐以色彩，書法結合彩墨的創新呈現，激出精彩的火花。黃國書表示，立委工作卸任後，心情閒適自得，有閒適的心情，就會去分享美好的心情與事物，並創作一些讓大家看了會歡喜的作品。

黃國書出生於南投鹿谷，就讀台中一中、台北藝術大學、中興大學國際政治研究所碩士，曾任5屆台中市議員，3屆立法委員，並曾8度獲得公督盟評鑑教育文化優秀立委。

自幼臨習書法，學生時期獲獎無數，大學時期曾創辦北藝大書法社，先後也舉辦多次大型個展。黃去年宣布不參選立委連任後，加深著墨書法創作，並嘗試以彩墨上妝的方式，將書法作品佐以色彩，呈現出全新的書法面貌，構圖布局及色彩運用和書法文本相互襯托輝映，呈現不同的視覺藝術。

黃國書表示，立委工作卸任後，身上的擔子沒這麼重，心情閒適自得，因此創作一些讓大家看了會歡喜的作品。過去的書法作品，讓大家看到扎實的書法功力，以及對書法的熱情與想法，此次則將過去書法的功力做基礎，形式上做很大的變革，讓大家全新的書法藝術。

「歡喜心—黃國書彩墨書法創作展」共展出40件作品，即日起在國立公共資訊圖書館2樓藝文空間展出，展覽至3月31日。

台中市立法委員黃國書卸任後，首次舉辦書法個展。記者余采瀅／攝影
台中市立法委員黃國書卸任後，首次舉辦書法個展。記者余采瀅／攝影
「歡喜心—黃國書彩墨書法創作展」即日起在國立公共資訊圖書館2樓藝文空間展出，展覽至3月31日。記者余采瀅／攝影
「歡喜心—黃國書彩墨書法創作展」即日起在國立公共資訊圖書館2樓藝文空間展出，展覽至3月31日。記者余采瀅／攝影

台中市 黃國書

延伸閱讀

立院議程開天窗主因非韓國瑜 媒體人轟立委丟臉：這種素質還好意思嗆聲

曝民進黨立委頻以書面質詢 洪孟楷轟「薪水小偷」：這是明顯放水案例

影／民進黨立委抗議質詢權被剝奪 直奔院長室理論

桃園美術館聯手南韓現當代美術館 書法藝術7月重磅登場

相關新聞

影／訪美行程有譜？盧秀燕鬆口：外交工作要補進度

台中市長盧秀燕傳出近期將訪美，被外界解讀攻取「總統大位」鋪路。今盧秀燕出席活動，主動鬆口表示，疫情關係約4年沒有出訪，「...

繼歌劇院曲牆後再出手 吳春山：挑戰台中巨蛋弧形屋頂

台中國家歌劇院曲牆建築工法被視為「全球最難蓋的建築」，由國內營造大廠麗明營造董事長吳春山挺身興建完成；台中巨蛋經歷8次流...

電動車成趨勢 彰縣增58席充電停車位

電動車愈來愈普及，彰化縣公有、路外停車場目前僅28席充電停車位，鹿港北區遊客中心有16席最多。縣府表示，近期扇形車庫停車...

縣府今年度再償債3億 南投人負債降至1.3萬

南投縣議會昨通過南投縣總預算第一次追加減預算案審議，歲入淨追加78億6970萬元，歲出淨追加預算75億6970萬元，歲入...

廣角鏡／愛上鹿角蕨 孿生兄弟開啟斜槓人生

鹿角蕨是近年熱門療癒系植物，彰化縣北斗鎮黃稚皓、黃鈵荏雙胞胎兄弟，先後愛上栽種鹿角蕨，費時8年從業餘玩家到專業栽培，兩人...

彰化芳苑掩埋灰爐渣 環局另闢回饋金

彰化縣環保局挖除福興芳苑垃圾聯合掩埋場舊垃圾，將回填溪州焚化廠灰爐渣，引發地方反彈，環保局承諾將提供回饋金「敦親睦鄰」，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。