立委卸任後辦首次書法展 黃國書：卸任後心情閒適自得

台中市立法委員黃國書卸任後，首次舉辦書法個展，除了展現其深厚的書法功力，更佐以色彩，書法結合彩墨的創新呈現，激出精彩的火花。黃國書表示，立委工作卸任後，心情閒適自得，有閒適的心情，就會去分享美好的心情與事物，並創作一些讓大家看了會歡喜的作品。

黃國書出生於南投鹿谷，就讀台中一中、台北藝術大學、中興大學國際政治研究所碩士，曾任5屆台中市議員，3屆立法委員，並曾8度獲得公督盟評鑑教育文化優秀立委。

自幼臨習書法，學生時期獲獎無數，大學時期曾創辦北藝大書法社，先後也舉辦多次大型個展。黃去年宣布不參選立委連任後，加深著墨書法創作，並嘗試以彩墨上妝的方式，將書法作品佐以色彩，呈現出全新的書法面貌，構圖布局及色彩運用和書法文本相互襯托輝映，呈現不同的視覺藝術。

黃國書表示，立委工作卸任後，身上的擔子沒這麼重，心情閒適自得，因此創作一些讓大家看了會歡喜的作品。過去的書法作品，讓大家看到扎實的書法功力，以及對書法的熱情與想法，此次則將過去書法的功力做基礎，形式上做很大的變革，讓大家全新的書法藝術。