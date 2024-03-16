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繼歌劇院曲牆後再出手 吳春山：挑戰台中巨蛋弧形屋頂

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
造價百億、位於台中14期重劃區內的台中巨蛋上周動工，圖為台中巨蛋模擬圖。圖／台中市政府提供
造價百億、位於台中14期重劃區內的台中巨蛋上周動工，圖為台中巨蛋模擬圖。圖／台中市政府提供

台中國家歌劇院曲牆建築工法被視為「全球最難蓋的建築」，由國內營造大廠麗明營造董事長吳春山挺身興建完成；台中巨蛋經歷8次流標，再度由麗明營造得標興建。吳春山說，「孵蛋」最大挑戰在於弧形屋頂，其鋼構跨距長達131公尺，難度不亞於台中歌劇院。

台中市政府投入近百億，在北屯區14期興建的台中巨蛋，占地6.95公頃，主場館可容納1.55萬人，副場館可容納5000人，本月11日動工興建，預計2030年完工。

台中巨蛋也是唯一導入聲學設計的運動場館，可將聲音殘響控制在2秒以下，未來台中市民不需要再為參與大型活動，南北奔波，完工後的台中巨蛋將成為大台中地區民眾參加演唱會、展覽、藝文及體育活動的專業多元場地。

吳春山說明，他原本以為興建台中國家歌劇院已經是人生成就解鎖，這次挑戰台中地標型公共建設台中巨蛋，台中巨蛋量體大，大跨度桁架加預力鋼結構也是另一種工法的挑戰，挑戰度不亞於台中國家歌劇院，可以說是另一個「不可能任務」，身為台中人，有使命感一定要孵蛋成功。

另外，台中巨蛋也是唯一導入聲學設計的運動場館，可將聲音殘響控制在2秒以下，完工後的台中巨蛋將成為大台中地區民眾參加演唱會、展覽、藝文及體育活動的專業多元場地。

吳春山人生經歷豐富，更將觸角伸向攝影、歌唱、出版等，發行台語老歌專輯、辦過攝影展，並抽空看書、寫書，共出版7本書，近期出版第7本人生觀點書「一本初衷向前行」受好評；擁有好歌喉的他，結合台灣梧桐弦樂團，站上台中國家歌劇院開個人公益演唱會，他笑稱：「我可能會是登上台中巨蛋第一人，完工後先自己去『試營運』。」

麗明營造董事長吳春山愛好攝影，還舉辦多場攝影展，他開心分享近期旅遊突尼西亞所拍攝的照片。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山愛好攝影，還舉辦多場攝影展，他開心分享近期旅遊突尼西亞所拍攝的照片。記者趙容萱／攝影
台中巨蛋將興建一座可容納1.55萬人的主場館，及可容納5000人副場館，圖為主場館示意圖。圖／台中市政府提供
台中巨蛋將興建一座可容納1.55萬人的主場館，及可容納5000人副場館，圖為主場館示意圖。圖／台中市政府提供
麗明營造董事長吳春山近期出版第7本人生觀點書「一本初衷向前行」受好評。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山近期出版第7本人生觀點書「一本初衷向前行」受好評。記者趙容萱／攝影
台中巨蛋將興建一座可容納1.55萬人的主場館，及可容納5000人副場館，圖為主場館示意圖。圖／台中市政府提供
台中巨蛋將興建一座可容納1.55萬人的主場館，及可容納5000人副場館，圖為主場館示意圖。圖／台中市政府提供
麗明營造董事長吳春山愛好攝影，還舉辦多場攝影展，他開心分享近期旅遊突尼西亞所拍攝的照片。記者趙容萱／攝影
麗明營造董事長吳春山愛好攝影，還舉辦多場攝影展，他開心分享近期旅遊突尼西亞所拍攝的照片。記者趙容萱／攝影

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