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縣府今年度再償債3億 南投人負債降至1.3萬

聯合報／ 記者江良誠／南投報導
南投縣長許淑華堅守財政紀律，南投縣債務降低到63億元，今年將再償債3億元，減輕縣民公共債務負擔。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華堅守財政紀律，南投縣債務降低到63億元，今年將再償債3億元，減輕縣民公共債務負擔。圖／南投縣政府提供

南投縣議會昨通過南投縣總預算第一次追加減預算案審議，歲入淨追加78億6970萬元，歲出淨追加預算75億6970萬元，歲入與歲出相抵後剩餘3億，將全數用於減列今年度債務。縣府表示，南投縣負債63億，再減3億，南投縣民每人平均公債負擔減少為1.3萬元。

南投縣主計處表示，今年度南投縣追加減歲出預算規模歷年新高，主要是去年南投縣天然災害多，從5月豪雨、7月杜蘇芮颱風、8月卡努颱風、9月海葵颱風及豪雨及10月小犬颱風；其中卡努風災重創仁愛鄉，造成全鄉多處坍方、土石流，造成道路橋梁中斷、部落居民受困。

縣府除第一時間搶救、撤離，後續統計各地災損，簽准動用縣府災害準備金，復建道路及各項建設，並向中央申請天然災害公共設施復建經費。行政院公共工程委員會核定，公共設施復建經費高達53億餘元。

另南投縣今年1月17日獲財政部國庫署分配「超徵紅包」，中央統籌分配稅款10.8億餘元，為落實縣長許淑華政見，投入7.8億，強化農業、觀光、交通、永續、創新及智慧等施政重點。

南投縣前縣長林明溱任內，即減少舉債並逐年償還負債，長短期債務從167.41億元逐年減少；前年12月許淑華接任時，南投縣債務已降到91.7億餘元，許淑華去年償債28億元，債務減少為63億元，這次預算審查再減債3億元。

債務 南投縣 卡努颱風 杜蘇芮颱風 林明溱 海葵颱風 許淑華

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