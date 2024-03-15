荔枝椿象大坑步道現蹤 台中市放6萬隻平腹小蜂防治
台中市大坑登山步道周邊種植荔枝、龍眼等果樹，為避免民眾誤觸荔枝椿象遭灑毒液灼傷，台中市政府啟動荔枝椿象生物防治工作，預計釋放總數達6萬隻平腹小蜂，降低危害。
台中市北屯區大坑擁有14條登山步道，有台中後花園之稱，每逢假日吸引大量遊客前來，不論是高難度的步道或輕鬆的緩坡，大坑登山步道都能滿足不同的需求。但因周邊種植荔枝龍眼等樹木，引來荔枝椿象到此產卵。
台中市觀旅局今天發布新聞稿指出，大坑登山步道沿線共分4次釋放平腹小蜂，主要分布在果樹較多的大坑6至10號登山步道及大坑1號登山步道體能訓練場，步道周邊已設立告示牌提醒民眾避免誤觸荔枝椿象。
觀旅局提醒，平腹小蜂是一種無攻擊性的寄生蜂，請登山民眾不要破壞掛在步道果樹旁平腹小蜂的卵卡。荔枝椿象受到驚嚇或干擾時，會分泌具腐蝕性臭液，若不慎接觸荔枝椿象或被毒液噴到，立即用大量清水沖洗，若皮膚出現灼熱、搔癢等不舒服情形，應尋求醫師協助。
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