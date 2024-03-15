快訊

北市議員陳重文涉貪…北檢聲押禁見被駁回 法官裁定200萬元交保

獨／增資成導火線…新光吳家兄弟爆衝突 數度爭執無交集

獨／大股東遲不掏錢增資…金管會黃天牧震怒！對新光金下「最後3道通牒」

荔枝椿象大坑步道現蹤 台中市放6萬隻平腹小蜂防治

中央社／ 台中15日電
台中市政府啟動荔枝椿象生物防治工作。圖／中市府提供
台中市政府啟動荔枝椿象生物防治工作。圖／中市府提供

台中市大坑登山步道周邊種植荔枝、龍眼等果樹，為避免民眾誤觸荔枝椿象遭灑毒液灼傷，台中市政府啟動荔枝椿象生物防治工作，預計釋放總數達6萬隻平腹小蜂，降低危害。

台中市北屯區大坑擁有14條登山步道，有台中後花園之稱，每逢假日吸引大量遊客前來，不論是高難度的步道或輕鬆的緩坡，大坑登山步道都能滿足不同的需求。但因周邊種植荔枝龍眼等樹木，引來荔枝椿象到此產卵。

台中市觀旅局今天發布新聞稿指出，大坑登山步道沿線共分4次釋放平腹小蜂，主要分布在果樹較多的大坑6至10號登山步道及大坑1號登山步道體能訓練場，步道周邊已設立告示牌提醒民眾避免誤觸荔枝椿象。

觀旅局提醒，平腹小蜂是一種無攻擊性的寄生蜂，請登山民眾不要破壞掛在步道果樹旁平腹小蜂的卵卡。荔枝椿象受到驚嚇或干擾時，會分泌具腐蝕性臭液，若不慎接觸荔枝椿象或被毒液噴到，立即用大量清水沖洗，若皮膚出現灼熱、搔癢等不舒服情形，應尋求醫師協助。

台中市 登山步道 荔枝椿象

延伸閱讀

中市1家5口一氧化碳中毒 高壓氧治療康復出院

百萬打造山城最高溜滑梯 中市新社櫻花遊戲場完工開放

安坑輕軌周圍新登山秘境卻暗藏危機 新北市府規畫全線修繕

無奈！有人1月就拿25張罰單 中市去年寄罰單竟花6468萬

相關新聞

鹿角蕨近年超夯！雙胞胎兄弟愛上同一療癒系植物 共啟斜槓人生

鹿角蕨是近年熱門療癒系植物，彰化縣北斗鎮黃稚皓、黃鈵荏雙胞胎兄弟先後栽種鹿角蕨，費時約8年從玩家到專業栽培，兩人合租田尾...

荔枝椿象大坑步道現蹤 台中市放6萬隻平腹小蜂防治

台中市大坑登山步道周邊種植荔枝、龍眼等果樹，為避免民眾誤觸荔枝椿象遭灑毒液灼傷，台中市政府啟動荔枝椿象生物防治工作，預計...

銀髮國旅團日月潭疑似食物中毒 11名團員今送埔基救治

一支來自北部的38人銀髮族國旅團，昨晚夜宿南投縣日月潭時，其中有11名團員陸續出現上吐下瀉等疑似食物中毒症狀，從深夜至今...

彰化公立幼幼班收20人逾百童登記 縣府：新學年再增7班

公共化教保服務年齡向下延伸到兩歲，2至3歲的幼幼班大受歡迎，有些鄉鎮聯合幼兒園幼幼班招收20人，排隊100多號，盛況空前...

彰化掩埋焚化廠灰爐渣回饋金 現有三鄉拒重分配

彰化縣環保局挖除福興芳苑垃圾聯合掩埋場舊垃圾，回填溪州焚化廠灰爐渣，引發地方反彈，環保局承諾研議回饋睦鄰，又挑動溪州焚化...

彰化最多充電停車格地點在這 縣府啟動補助充電樁設置

交通部加速推動公共充電樁設置，補助各縣市建置充電樁，彰化縣府今年2月29日也發布「彰化縣電動汽車公共充電樁補助建置計畫」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。