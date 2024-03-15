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南投縣政府償債 縣民人均負債降到1萬3千元

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
南投縣長許淑華堅守財政紀律，南投縣債務降低到63億元，今年將再償債3億元，減輕縣民公共債務負擔。圖／南投縣政府提供
南投縣長許淑華堅守財政紀律，南投縣債務降低到63億元，今年將再償債3億元，減輕縣民公共債務負擔。圖／南投縣政府提供

南投縣議會今天通過南投縣113年度總預算第一次追加減預算審議，歲入淨追加預算數78億6970萬元， 歲出淨追加預算75億6970萬元，歲入與歲出相抵後計剩餘餘3億元，將全數用於減列今年度債務舉借數，南投縣負債63億元，再減3億元，南投縣民平均公共債務負擔也減少為1萬3千多元。

南投縣主計處表示，今年度南投縣追加減歲出預算規模歷年新高，主要是去年南投縣天然災害多，從5月豪雨、7月杜蘇芮颱風、8月卡努颱風、9月海葵颱風及豪雨及10月小犬颱風，造成災情頻仍。尤其，卡努風災重創仁愛鄉，造成全鄉多處坍方、土石流，造成道路橋梁中斷、部落居民受困。

縣府除第一時間成立災害應變中心，協助危險地區撤離，保全人民身命財產安全，同時，統計各地災損簽准動用縣府災害準備金，積極復建道路及各項建設，並向中央申請天然災害公共設施復建經費。行政院公共工程委員會核定公共設施復建經費高達53億餘元。

另外，南投縣今年1月17日獲財政部國庫署分配112年度中央普通統籌分配稅款共計10億8千多萬元，也就是「超徵紅包」，為落實縣長許淑華「領投發展、全齡宜居、創新永續」等施政主軸，共計核7億8千多萬元，強化農業、觀光、交通、永續、創新及智慧等施政重點。

南投縣前任縣長林明溱任內，便堅守財政紀律，減少舉債並逐年償還負債，長短期債務從167.41億元逐年減少。前年12月許淑華接任時，南投縣債務已降到91億7千多萬元，許淑華也堅持每分錢要花在刀口上，去年更償債28億元，債務減少為63億元，這次預算審查再減少3億元，南投縣民平均負債從1萬9千多元減輕到1萬3千多元。

債務 南投縣 卡努颱風

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