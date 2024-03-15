快訊

立法院會提前結束「開天窗」 民進黨立委群起向韓國瑜抗議

《魷魚遊戲》1號爺爺涉性騷…判決結果出爐 他堅不認罪喊「會提抗告」

台灣寶可夢中心新推「盲盒T恤」！網曝隱藏版特效 6種寶可夢造型是它們

聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化掩埋焚化廠灰爐渣回饋金 現有三鄉拒重分配

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣溪州焚化廠灰爐渣要運到芳苑鄉，環保局承諾回饋芳苑。記者簡慧珍／攝影
彰化縣溪州焚化廠灰爐渣要運到芳苑鄉，環保局承諾回饋芳苑。記者簡慧珍／攝影

彰化縣環保局挖除福興芳苑垃圾聯合掩埋場舊垃圾，回填溪州焚化廠灰爐渣，引發地方反彈，環保局承諾研議回饋睦鄰，又挑動溪州焚化廠回饋金重分配的敏感神經，目前被回饋的三鄉齊聲反對；環保局今保證另闢財源回饋芳苑鄉，不影響現有三鄉權益。

福興芳苑垃圾聯合掩埋場37年前啟用，從福興鄉一路埋過鄉界到芳苑鄉，結果聯合掩埋場兩公頃在福興，9公頃都在芳苑鄉漢寶村。環保局挖除舊垃圾到溪州焚化廠焚燒，灰爐渣要載回回填，消息曝光引起漢寶村及鄰近鄉民的反對，環保局昨舉辦說明會雖沒現場抗爭但不歡而散。

環保局承諾做好挖出舊垃圾後的分類，避免隨海風亂飛，更重要的是承諾研議回饋機制，包括回饋金、休憩設施和綠能教室等軟硬體回饋。環保局此話一出，芳苑鄉公所樂觀其成。鄉長林保玲今表示，期盼回饋金等回饋措施以漢寶村為準，只要當地鄉民代表、村長、村民大會建立共識，並經深刻思考管理及運用。

溪州焚化廠回饋金分配比率為焚化廠所在地的水尾村30%、溪州鄉公所20%、埤頭鄉公所25%、竹塘鄉公所20%，剩餘5%用在環保局維護焚化廠設施及溫水游泳池。現今芳苑鄉漢寶村也要回饋金，牽動回饋金重分配的敏感問題，埤頭鄉公所表示，必須「坐下來談」但最好不要調整。

竹塘鄉長蔡碩任說，竹塘鄉分配比例在各鄉總和之中最少，且分配10多年下來，回饋金有固定用途，若環保局調整回饋金比例，一定會引起抗議。溪州鄉長江淑芬直言，溪州鄉已有焚化廠，不可能再接受灰爐渣，環保局不可能因此調整回饋金分配比例，應該會另從別處籌措。

環保局長江培根表示，已經找到回饋金財源，還不便公開來源、金額和分配給芳苑鄉的方式，希望建立地方共識後再進一步規畫；環保局現在斥資6千萬元整修福興芳苑垃圾聯合掩埋場南堤，也會陸續爭取經費改善環境衛生，民眾有空可前往參觀和提供意見。

爐渣 鄉長

延伸閱讀

噪音車擾人清夢彰化科技執法 8套設備全縣取締

彰化最多充電停車格地點在這 縣府啟動補助充電樁設置

嘉義市廚餘再利用廠預計2027年啟用 優先處理廚餘廢棄物

7旬翁返家魂斷垃圾車輪下 北市環保局：全力配合警方調查

相關新聞

彰化掩埋焚化廠灰爐渣回饋金 現有三鄉拒重分配

彰化縣環保局挖除福興芳苑垃圾聯合掩埋場舊垃圾，回填溪州焚化廠灰爐渣，引發地方反彈，環保局承諾研議回饋睦鄰，又挑動溪州焚化...

彰化最多充電停車格地點在這 縣府啟動補助充電樁設置

交通部加速推動公共充電樁設置，補助各縣市建置充電樁，彰化縣府今年2月29日也發布「彰化縣電動汽車公共充電樁補助建置計畫」...

白沙屯媽起駕預計19日進台中！交通管制時間出爐

苗栗拱天宮白沙屯媽祖北港進香將於3月18日起駕，預計19日進台中，由於進香路線全憑媽祖旨意、轎夫行轎前進聞名，台中市警局...

議員批人事影響公安 中捷：精進應變

今年2月29日，疑似罹身心疾病男子搭中捷「亮假槍」，議員指出，中捷1年換4位董事長、人事動盪發生3大事件，公安堪慮；保全...

台中新社櫻花共融遊戲場 溜滑梯6.3米高

台中市長盧秀燕推動「美樂地計畫」，打造逾200座共融公園，建設局近日即完成新社區復盛公園「櫻花特色共融遊戲場」，打造6....

晶鼎焚化爐說明會 場外推擠場內叫陣

晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事業廢棄物焚化爐，昨天在彰濱產業園區服務中心舉辦說明會，反對的鄉親抗議擠不進爆滿的會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。