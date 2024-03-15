彰化掩埋焚化廠灰爐渣回饋金 現有三鄉拒重分配

彰化縣環保局挖除福興芳苑垃圾聯合掩埋場舊垃圾，回填溪州焚化廠灰爐渣，引發地方反彈，環保局承諾研議回饋睦鄰，又挑動溪州焚化廠回饋金重分配的敏感神經，目前被回饋的三鄉齊聲反對；環保局今保證另闢財源回饋芳苑鄉，不影響現有三鄉權益。

福興芳苑垃圾聯合掩埋場37年前啟用，從福興鄉一路埋過鄉界到芳苑鄉，結果聯合掩埋場兩公頃在福興，9公頃都在芳苑鄉漢寶村。環保局挖除舊垃圾到溪州焚化廠焚燒，灰爐渣要載回回填，消息曝光引起漢寶村及鄰近鄉民的反對，環保局昨舉辦說明會雖沒現場抗爭但不歡而散。

環保局承諾做好挖出舊垃圾後的分類，避免隨海風亂飛，更重要的是承諾研議回饋機制，包括回饋金、休憩設施和綠能教室等軟硬體回饋。環保局此話一出，芳苑鄉公所樂觀其成。鄉長林保玲今表示，期盼回饋金等回饋措施以漢寶村為準，只要當地鄉民代表、村長、村民大會建立共識，並經深刻思考管理及運用。

溪州焚化廠回饋金分配比率為焚化廠所在地的水尾村30%、溪州鄉公所20%、埤頭鄉公所25%、竹塘鄉公所20%，剩餘5%用在環保局維護焚化廠設施及溫水游泳池。現今芳苑鄉漢寶村也要回饋金，牽動回饋金重分配的敏感問題，埤頭鄉公所表示，必須「坐下來談」但最好不要調整。

竹塘鄉長蔡碩任說，竹塘鄉分配比例在各鄉總和之中最少，且分配10多年下來，回饋金有固定用途，若環保局調整回饋金比例，一定會引起抗議。溪州鄉長江淑芬直言，溪州鄉已有焚化廠，不可能再接受灰爐渣，環保局不可能因此調整回饋金分配比例，應該會另從別處籌措。

環保局長江培根表示，已經找到回饋金財源，還不便公開來源、金額和分配給芳苑鄉的方式，希望建立地方共識後再進一步規畫；環保局現在斥資6千萬元整修福興芳苑垃圾聯合掩埋場南堤，也會陸續爭取經費改善環境衛生，民眾有空可前往參觀和提供意見。