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彰化最多充電停車格地點在這 縣府啟動補助充電樁設置

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣府今年2月29日發布「彰化縣電動汽車公共充電樁補助建置計畫」，即日起受理申請到8月底止。圖／彰化縣府提供
彰化縣府今年2月29日發布「彰化縣電動汽車公共充電樁補助建置計畫」，即日起受理申請到8月底止。圖／彰化縣府提供

交通部加速推動公共充電樁設置，補助各縣市建置充電樁，彰化縣府今年2月29日也發布「彰化縣電動汽車公共充電樁補助建置計畫」，即日起受理申請到8月底止，縣府交通處指出，先期開放公有停車場管理單位、委外經營業者申請，補助慢充電樁依功率分為上限4萬與6萬元，快充電樁每槍補助最高上限110萬與130萬元。

交通部去年9月13日發布「電動汽車充電專用停車位及其充電設施設置管理辦法」，規定路外公共停車場應設置電動汽車充電專用停車位的比例分別為公有2%、民營1%，縣府交通處指出，交通部依照登記電動汽車的車籍資料、成長率推估等方式，核定補助彰化2千多萬，縣府113年度應達成增設慢充138槍、快充11槍目標。

縣府統計，彰化縣境內公有路外停車場目前設有28席充電停車位，其中鹿港鎮北區遊客中心停車場有16席，是縣內縣充電車位最多的停車場。

近期完工的彰化市扇形車庫停車場將設6席、延平公園地下停車場將設17席、員林市三和公園地下停車場將設19席、員林國小地下停車場將設12席、八卦山第一、二、三停車場將設4席，因此共將再增加58席充電停車格。

因應電動車需求，不少民營業者已自行裝設充電樁，但有的停車場受限於建置成本高、屬於機械式停車場等，加上接電以及申請送電過程耗費時間仍在觀望，縣府交通處說，這次中央補助金額約是充電樁設置成本的一半左右，若再加上未來使用者付費，又是未來趨勢，業者會自行評估設置。彰化電動汽車公共充電樁補助建置計畫即日起受理申請，最遲於須在8月底前提出，核定後3個月內完成建置。

彰化縣境內公有路外停車場目前設有28席充電停車位，其中鹿港鎮北區遊客中心停車場有16席，是縣內縣充電車位最多的停車場。
彰化縣境內公有路外停車場目前設有28席充電停車位，其中鹿港鎮北區遊客中心停車場有16席，是縣內縣充電車位最多的停車場。

停車場 電動汽車

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