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台中新社櫻花共融遊戲場 溜滑梯6.3米高

聯合報／ 記者劉柏均／台中報導
中市建設局近日完成新社區復盛公園「櫻花特色共融遊戲場」，打造6.3公尺櫻花主題溜滑梯，為山城地區最高滑梯。圖／中市府提供
中市建設局近日完成新社區復盛公園「櫻花特色共融遊戲場」，打造6.3公尺櫻花主題溜滑梯，為山城地區最高滑梯。圖／中市府提供

台中市長盧秀燕推動「美樂地計畫」，打造逾200座共融公園，建設局近日即完成新社區復盛公園「櫻花特色共融遊戲場」，打造6.3公尺櫻花主題溜滑梯，為山城地區最高滑梯。

建設局長陳大田說，新社區為假日熱門旅遊區域，櫻花主題溜滑梯設有螺旋滑梯、多種形式攀爬架，更有繽紛多彩的多元遊戲組，可提供不同年齡層孩童，刺激、多元的遊戲體驗，更提供舒適全齡共融場域。

陳大田也提到，其中斥資772萬元經費新設約6.公尺的櫻花主題溜滑梯，為山城地區最高、最美滑梯，另有沙坑及無障礙步道等設施，改善面積約0.8公頃，搭配周邊天然美景，民眾一邊遊憩、也能徜徉大自然，現已開放。

台中美樂地計畫共完成201座共融公園，包含21座公園新闢、180座公園改善及95處陽光公廁改善等；陽光公廁的設置，在男女廁間數、坐蹲比及相關建物設計上，考量高齡者、家長、女性、兒童等使用者需求，讓各種族群都能安心如廁。

中市府推動「美樂地計畫」改善台中各大公園環境，東區十全公園日前也已啟用，建設局增設「可掀式照護床」，平時可收納於牆面，拉開後，高度與輪椅相近，方便使用者移動；建設局表示，未來也會重新評估各公廁狀態，逐步增設。

公廁 櫻花 溜滑梯

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