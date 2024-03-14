腸病毒進入流行期 專家建議幼童2情況可打疫苗、這年齡層染病有重症風險

腸病毒將進入流行期，疾管署觀察前兩次腸病毒大流行分別發生在2012年與2019年，專家認為今年有可能腸病毒大流行風險，不過彰化縣府衛生局長葉彥伯認為，因歷經新冠疫情，腸病毒3、4年的循環高峰期今年不見得適用，但要注意無論是腸病毒或呼吸道疾病感染從去年12月到現在都維持一定流行，與許多人還沒有抗體持續傳染有關。

彰化縣衛生局與「麥當勞叔叔之家慈善基金會」今天到彰化市泰和國小舉辦正確勤洗手的預防傳染病宣導活動；疾病管制署資料顯示，去年全國腸病毒累計11例重症，包含1例死亡，分別為克沙奇A4型及克沙奇A6型各4例、2例腸病毒D68型、1例伊科病毒21型，都是5歲以下幼童。

腸病毒活動一年四季皆有，輕症疫情持續上升中，且無論成人、幼兒都有感染的可能，葉彥伯說，若檢驗確定是腸病毒醫院會合併作其他檢查，臨床上出現的併發症，像是腦炎、心肌炎等都屬於重症，依規定都需要通報，輕症則會從醫療院所監測，彰化去年與今年在高點的個案數量，都是在疫情前的一半。

葉彥伯說，腸病毒疫情大部分在春天時上升，夏天達高峰，秋冬數量下降，腸病毒及時治療大都可痊癒，彰化近年沒有重症個案，但5歲以下感染腸病毒有重症風險，近年有腸病毒自費疫苗，建議若有其他疾病或是慢性病，免疫功能差的幼童可考慮施打，因腸病毒涵蓋的是一群病毒通稱，得過腸病毒可能因不同病毒株再度感染，尤其像是腸病毒71型較容易引發重症，依照現在流行程度中央也著手研議納入公費接種可行性。