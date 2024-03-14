快訊

衛福部拍板！「2族群」4月上旬可打第2劑XBB新冠疫苗

肺癌是家族疾病？北榮找出「這族群」罹癌率高於重度吸菸者

520前啟動朝野對話！蔡總統會見柯文哲談4大議題 也盼與朱立倫會面

腸病毒進入流行期 專家建議幼童2情況可打疫苗、這年齡層染病有重症風險

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
腸病毒將進入流行期，彰化縣衛生局與「麥當勞叔叔之家慈善基金會」今天到彰化市泰和國小舉辦正確勤洗手的預防傳染病宣導活動。記者林敬家／攝影
腸病毒將進入流行期，彰化縣衛生局與「麥當勞叔叔之家慈善基金會」今天到彰化市泰和國小舉辦正確勤洗手的預防傳染病宣導活動。記者林敬家／攝影

腸病毒將進入流行期，疾管署觀察前兩次腸病毒大流行分別發生在2012年與2019年，專家認為今年有可能腸病毒大流行風險，不過彰化縣府衛生局葉彥伯認為，因歷經新冠疫情，腸病毒3、4年的循環高峰期今年不見得適用，但要注意無論是腸病毒或呼吸道疾病感染從去年12月到現在都維持一定流行，與許多人還沒有抗體持續傳染有關。

彰化縣衛生局與「麥當勞叔叔之家慈善基金會」今天到彰化市泰和國小舉辦正確勤洗手的預防傳染病宣導活動；疾病管制署資料顯示，去年全國腸病毒累計11例重症，包含1例死亡，分別為克沙奇A4型及克沙奇A6型各4例、2例腸病毒D68型、1例伊科病毒21型，都是5歲以下幼童。

腸病毒活動一年四季皆有，輕症疫情持續上升中，且無論成人、幼兒都有感染的可能，葉彥伯說，若檢驗確定是腸病毒醫院會合併作其他檢查，臨床上出現的併發症，像是腦炎、心肌炎等都屬於重症，依規定都需要通報，輕症則會從醫療院所監測，彰化去年與今年在高點的個案數量，都是在疫情前的一半。

葉彥伯說，腸病毒疫情大部分在春天時上升，夏天達高峰，秋冬數量下降，腸病毒及時治療大都可痊癒，彰化近年沒有重症個案，但5歲以下感染腸病毒有重症風險，近年有腸病毒自費疫苗，建議若有其他疾病或是慢性病，免疫功能差的幼童可考慮施打，因腸病毒涵蓋的是一群病毒通稱，得過腸病毒可能因不同病毒株再度感染，尤其像是腸病毒71型較容易引發重症，依照現在流行程度中央也著手研議納入公費接種可行性。

彰化縣衛生局呼籲，腸病毒傳染力極強，部分患者感染腸病毒後僅有類似感冒的輕微症狀，不易察覺及預防而成為潛在傳染源，提醒民眾返家務必先更衣、洗手後再抱小孩；教導幼童返家或進食前皆需確實洗手等。

彰化縣衛生局與「麥當勞叔叔之家慈善基金會」今天到彰化市泰和國小舉辦正確勤洗手的預防傳染病宣導活動。記者林敬家／攝影
彰化縣衛生局與「麥當勞叔叔之家慈善基金會」今天到彰化市泰和國小舉辦正確勤洗手的預防傳染病宣導活動。記者林敬家／攝影

腸病毒 葉彥伯 衛生局

延伸閱讀

把彰化玩好玩滿！彰化二日遊：員林吃美食拍美照，精彩大佛光雕秀、浪漫蜀葵花季

杜絕蘇丹紅辣椒粉 食藥署：昨起邊境不分國籍全數查驗

蘇丹紅辣椒粉竄台 葉彥伯揭原因：食品進口商長期沒流向管理制度

蘇丹紅不易褪色會染手 業者多品種混合調配造成稽查困難

相關新聞

台中爵士音樂節擠爆！議員籲善用蚊子館 盧秀燕：年輕人就愛擠在一起

台中市爵士音樂節舉辦21年，多在草悟道旁市民廣場舉行，民進黨議員林祈烽指出，參加的人太多，不少擠不進去，草皮一位難求，他...

影／400名黑衣人集結焚化爐說明會 與抗議人士爆發推擠

晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，今在彰濱產業園區服務中心舉辦說明會，環團人士不滿過程未與地方充份溝通...

行銷台中邀男高音、Lady Gaga 議員懷念胡志強大手筆

台中市議會今針對購物節、爵士音樂節等進行專案報告，議員李中認為，市府經發局、文化局等機關各行其是，沒有發揮綜效，讓他很懷...

腸病毒進入流行期！專家建議幼童有3情況可打疫苗

腸病毒將進入流行期，疾管署觀察前兩次腸病毒大流行分別發生在2012年與 2019年，專家認為今年有可能腸病毒大流行風險，...

影／焚化爐說明會 吳韋達在黑衣人群中舌戰公會理事長

「彰化是農業大縣，禁不起潛在汙染風險影響食安」彰化縣議員吳韋達今天前往晶鼎舉行說明會現場，陪同陳抗民眾表達對焚化爐疑慮訴...

蘇丹紅風波重創庶民經濟 盧秀燕用這兩招因應危機

蘇丹紅風波造成餐飲業者叫苦連天，台中市民眾黨議員江和樹說，連吃雞絲麵都不再放沙茶，業者怨嘆生意至少掉兩成，他說，蘇丹紅對...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。