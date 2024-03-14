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影／焚化爐說明會 彰化議員吳韋達在黑衣人群中舌戰公會理事長

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
彰化縣議員吳韋達（左）與廢棄物清除公會理事長賴宗志（右）唇槍舌戰，你來我往一發不可收拾。記者黃仲裕／攝影
彰化縣議員吳韋達（左）與廢棄物清除公會理事長賴宗志（右）唇槍舌戰，你來我往一發不可收拾。記者黃仲裕／攝影

「彰化是農業大縣，禁不起潛在汙染風險影響食安」彰化縣議員吳韋達今天前往晶鼎舉行說明會現場，陪同陳抗民眾表達對焚化爐疑慮訴求，在黑衣人包圍中，數度與廢棄物清除公會理事長賴宗志唇槍舌戰。雙方氣氛火爆，場面一度失控。陳抗民眾想進去會場表達訴求，不料現場早已在三小時前，支持興建焚化爐的民眾佔據座位，加上主辦方雇用大量保全進往，現場擠得水洩不通，不得其門而入。吳韋達為了捍衛反對興建焚化爐民眾發言權，在雙方發生推擠衝突時站在兩者之間，並將喇叭舉高，避免被人搶奪。

吳韋達表示，根據彰化縣環保局的資料，彰化焚化爐焚燒量每年已高達50萬噸，但彰化縣的家用、可燃性以及事業廢棄物需求也只有35萬噸，晶鼎公司要另外再蓋20萬噸的焚化爐會增加不必要的量能以外，也把全台工業區的廢水汙泥等高汙染廢棄物全部拉到彰化來燒，彰化是農業大縣，禁不起這樣的潛在汙染風險進來。如果真的再蓋下去，彰化人的食品、農產品還有人敢食用嗎？

吳韋達強調，今天在說明會的會場很明顯可以看到，主辦方廠商已經在所有的座位及周圍都已經塞滿人了，甚至請了大量的保義，所有的反對聲音完全無法轉達進去，全部被擠在外面，這樣的說明會是民眾期待的嗎？不如流會，找一個大一點的場地，擇期再舉行。

賴宗志則認為，他是在地人，最了解彰化環保需要什麼，認為吳韋達提出的數據有問題，並嗆說如果對方說的為真，他願意辭去理事長，否則也請對方辭去議員。並嗆對方無法理解當地的痛苦，地方的廢棄物都要載去高雄焚燒，這些完全沒被理解。

彰化縣議員吳韋達數度舉高陳抗民眾準備的喇叭，避免遭黑衣人搶奪。記者黃仲裕／攝影
彰化縣議員吳韋達數度舉高陳抗民眾準備的喇叭，避免遭黑衣人搶奪。記者黃仲裕／攝影
晶鼎辦理焚化爐說明會，陳抗民眾不得其門而化，彰化縣議員吳韋達（左）站在陳抗者與黑衣人之間，悍衛陳抗者發言權。記者黃仲裕／攝影
晶鼎辦理焚化爐說明會，陳抗民眾不得其門而化，彰化縣議員吳韋達（左）站在陳抗者與黑衣人之間，悍衛陳抗者發言權。記者黃仲裕／攝影
彰化居民抗議晶鼎焚化爐興建，今天到彰濱產業園區服務中心表達抗議，兩派人馬對峙，氣氛緊張。記者黃仲裕／攝影
彰化居民抗議晶鼎焚化爐興建，今天到彰濱產業園區服務中心表達抗議，兩派人馬對峙，氣氛緊張。記者黃仲裕／攝影
晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，今天在彰濱產業園區服務中心舉辦說明會，會場在開始前三個小時就已被聲援焚化爐興建黑衣人坐滿會場。記者黃仲裕／攝影
晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，今天在彰濱產業園區服務中心舉辦說明會，會場在開始前三個小時就已被聲援焚化爐興建黑衣人坐滿會場。記者黃仲裕／攝影
廢棄物清除公會理事長賴宗志（圖）認為吳韋達無法理解當地業者對於焚化爐的需求。記者黃仲裕／攝影
廢棄物清除公會理事長賴宗志（圖）認為吳韋達無法理解當地業者對於焚化爐的需求。記者黃仲裕／攝影

吳韋達 廢棄物 焚化爐 陳抗

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