影／焚化爐說明會 彰化議員吳韋達在黑衣人群中舌戰公會理事長

「彰化是農業大縣，禁不起潛在汙染風險影響食安」彰化縣議員吳韋達今天前往晶鼎舉行說明會現場，陪同陳抗民眾表達對焚化爐疑慮訴求，在黑衣人包圍中，數度與廢棄物清除公會理事長賴宗志唇槍舌戰。雙方氣氛火爆，場面一度失控。陳抗民眾想進去會場表達訴求，不料現場早已在三小時前，支持興建焚化爐的民眾佔據座位，加上主辦方雇用大量保全進往，現場擠得水洩不通，不得其門而入。吳韋達為了捍衛反對興建焚化爐民眾發言權，在雙方發生推擠衝突時站在兩者之間，並將喇叭舉高，避免被人搶奪。

吳韋達表示，根據彰化縣環保局的資料，彰化焚化爐焚燒量每年已高達50萬噸，但彰化縣的家用、可燃性以及事業廢棄物需求也只有35萬噸，晶鼎公司要另外再蓋20萬噸的焚化爐會增加不必要的量能以外，也把全台工業區的廢水汙泥等高汙染廢棄物全部拉到彰化來燒，彰化是農業大縣，禁不起這樣的潛在汙染風險進來。如果真的再蓋下去，彰化人的食品、農產品還有人敢食用嗎？

吳韋達強調，今天在說明會的會場很明顯可以看到，主辦方廠商已經在所有的座位及周圍都已經塞滿人了，甚至請了大量的保義，所有的反對聲音完全無法轉達進去，全部被擠在外面，這樣的說明會是民眾期待的嗎？不如流會，找一個大一點的場地，擇期再舉行。