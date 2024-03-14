蘇丹紅風波重創庶民經濟 盧秀燕用這兩招因應危機

蘇丹紅風波造成餐飲業者叫苦連天，台中市民眾黨議員江和樹說，連吃雞絲麵都不再放沙茶，業者怨嘆生意至少掉兩成，他說，蘇丹紅對鍋烤業衝擊很大，購物節應該多照顧。市長盧秀燕說，購物節已轉型為振興經濟方案，會以物調券及鍋烤節因應蘇丹紅危機。

江和樹說，蘇丹紅流竄全台，嚴重衝擊餐飲業，生意人叫苦連天，火鍋店業績還因此大約掉了兩成，傷害還持續擴大，多少老百姓的生活受到影響，高官「咁無看到？」全台，但中央無能，餐飲產業實在可憐，好不容易走出新冠疫情，結果現在又遇到蘇丹紅。

江和樹表示，沒關係，中央不救，我們地方自己救！他問市長盧秀燕如何振興台中經濟。盧秀燕表示，台中市府提出振興三大方案，基礎就是台中購物節，其中部分費轉到振興經濟之用，例如去年物調券，帶動地方微型經濟，還有鍋烤節讓台中特色火鍋、燒烤發揚光大。

其實都出自同一筆預算，但外界似乎質疑不斷，她要強調台中購物節已轉型，例始原本是購物節APP，直接再加碼功能，長成「台中通」，功能不限經濟，還長出線上市民虛擬卡，整個計畫以振興經濟為導向。

盧秀燕說，因今年蘇丹紅事件，市府會運用物調券與鍋烤節，提早因應，加強處理。

台中購物節每年花3億元抽現金獎，藍營議員叫好，綠營議員則批大灑幣。市府提購物節、鍋烤節、物調卷三大振興策略，江和樹認為這對庶民經濟幫助很大，走在路上都可以看到店家趁機促銷，執行過程難免有些地方需要再精進，但方向正確。

江和樹說，難能可貴是受到民眾肯定，近日TVBS民調中心公布國內政治人物滿意度，台中盧市長獲得第一，台中市人口又逆勢成長，估計4月有機會突破285萬大關，代表外縣市民眾願意遷來臺中，這就是對盧市府的肯定！