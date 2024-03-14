影／400名黑衣人集結焚化爐說明會 與抗議人士爆發推擠

晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，今在彰濱產業園區服務中心舉辦說明會，環團人士不滿過程未與地方充份溝通，前往說明會現場撒冥紙抗議，並與在場聲援業者黑衣人數度爆發推擠衝突。但在業者依照計畫進行簡報、意見問答後，晶鼎董事劉佳鈞宣布會議完成結束並散會。

抗議民眾今天出動4輛遊覽車前往說明會現場，原本計畫進入會場表達訴求及疑慮，不料有近400名黑衣人搶先一步，在抗議民眾抵達前就占據會場，雙方因立場不同，抗議民眾在不得其門而入的情形下，雙方數度爆發推擠衝突。

立委陳秀寳在說明會上表示，業者在溝通過程沒有確實與民眾溝通，而且也讓贊成興建的人把說明會場占滿，她強烈質疑程序不合法，助理七點多就來了，卻無法進入會場。業者也沒有說服民眾，讓大家站出來反對。議員張雪如不滿表示，業者舉行說明會的做法是故意找很小的場地，讓支持興建民眾占滿，她本來沒那麼討厭這家廠商，但今天的所做所為，讓她無法認同，會抗議到底。