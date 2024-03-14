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影／400名黑衣人集結焚化爐說明會 與抗議人士爆發推擠

攝影中心／ 記者黃仲裕／彰化即時報導
晶鼎焚化爐今天在鹿港開說明會，反對與支持焚化爐興建民眾數度發生推擠衝突。記者黃仲裕／攝影
晶鼎焚化爐今天在鹿港開說明會，反對與支持焚化爐興建民眾數度發生推擠衝突。記者黃仲裕／攝影

晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，今在彰濱產業園區服務中心舉辦說明會，環團人士不滿過程未與地方充份溝通，前往說明會現場撒冥紙抗議，並與在場聲援業者黑衣人數度爆發推擠衝突。但在業者依照計畫進行簡報、意見問答後，晶鼎董事劉佳鈞宣布會議完成結束並散會。

抗議民眾今天出動4輛遊覽車前往說明會現場，原本計畫進入會場表達訴求及疑慮，不料有近400名黑衣人搶先一步，在抗議民眾抵達前就占據會場，雙方因立場不同，抗議民眾在不得其門而入的情形下，雙方數度爆發推擠衝突。

立委陳秀寳在說明會上表示，業者在溝通過程沒有確實與民眾溝通，而且也讓贊成興建的人把說明會場占滿，她強烈質疑程序不合法，助理七點多就來了，卻無法進入會場。業者也沒有說服民眾，讓大家站出來反對。議員張雪如不滿表示，業者舉行說明會的做法是故意找很小的場地，讓支持興建民眾占滿，她本來沒那麼討厭這家廠商，但今天的所做所為，讓她無法認同，會抗議到底。

晶鼎綠能科技公司董事長劉佳鈞指出，會中不少居民認同依政府政策、整體經濟發展與地方需求而興建先進技術的焚化爐，解決垃圾處理消化不良的困擾；且該案是依促參法辦理，經環境部環評委員會審查通過，會以更嚴格標準處理，新設施比目前縣內溪州、豐堉焚化爐排放量低，承諾營運期間設置煙囪24小時連續自動監測設施，並制定環境監測計畫，由各界代表組成監督委員會監督。

晶鼎董事長劉佳鈞發言時，遭到抗議人士撒冥紙表達不滿。記者黃仲裕／攝影
晶鼎董事長劉佳鈞發言時，遭到抗議人士撒冥紙表達不滿。記者黃仲裕／攝影
晶鼎焚化爐今天在鹿港開說明會，近400名黑衣人一早到場聲援業者。記者黃仲裕／攝影
晶鼎焚化爐今天在鹿港開說明會，近400名黑衣人一早到場聲援業者。記者黃仲裕／攝影
晶鼎焚化爐今天在鹿港開說明會，抗議民眾在立委陳秀寳（右二）與謝衣鳯（右一）陪同下，前往表達不滿。記者黃仲裕／攝影
晶鼎焚化爐今天在鹿港開說明會，抗議民眾在立委陳秀寳（右二）與謝衣鳯（右一）陪同下，前往表達不滿。記者黃仲裕／攝影
環團抗議民眾與在場聲援焚化爐興建民眾對峙，氣氛緊張。記者黃仲裕／攝影
環團抗議民眾與在場聲援焚化爐興建民眾對峙，氣氛緊張。記者黃仲裕／攝影

廢棄物 張雪如 焚化爐 環境部 環評 陳秀寳

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