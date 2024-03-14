影／晶鼎焚化爐開說明會混亂 業者抗議聲中自行宣布會議完成

晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，今在彰濱產業園區服務中心舉辦說明會，多數反對鄉親因會議室爆滿擠不進去相當不滿，在外發生零星推擠，說明會場支持與反對兩方互相叫囂，場面混亂，業者仍依照計畫進行簡報、意見問答，會議40分鐘後主席晶鼎董事劉佳鈞宣布會議完成結束並散會。

晶鼎焚化爐在2022年通過環境影響評估審查，今天為動工前說明會，沿海居民出動4輛遊覽車，帶來數百斤的牡蠣、文蛤、蔬菜、雞蛋表達憤怒與不滿。立委陳秀寳、縣議員張雪如、凃淑媚、吳韋達、施佩妤等人進到會議室內表達反對立場，連轟業者不顧反對聲音只想把說明會完成、強硬走完程序。

陳秀寳指出，長期收到都是反對晶鼎焚化爐的聲音，在沒有數據資料佐證下，晶鼎卻宣稱有與民溝通，相當傲慢，在場的民代都強烈對晶鼎表達不信任和抗議；業者自認為完成程序，她會向環境部反應審慎評估會議的合法性、正當性。

劉佳鈞指出，會中不少居民認同依政府政策、整體經濟發展與地方需求而興建先進技術的焚化爐，解決垃圾處理消化不良的困擾；且該案是依促參法辦理，經環境部環評委員會審查通過，會以更嚴格標準處理，新設施比目前縣內溪州、豐堉焚化爐排放量低，承諾營運期間設置煙囪24小時連續自動監測設施，並制定環境監測計畫，由各界代表組成監督委員會監督。