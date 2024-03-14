快訊

00940一窩蜂申購如「羊群效應」…ETF仍有風險會上下波動！ 他：股市賠錢其實是好的開始？

測試飛機輪圈未戴安全帽爆頭亡 台南輪圈工廠停工、罰鍰30萬

趕快備份！LINE最多人愛用1功能7月真的消失 網傻眼狂轟：先砍VOOM好嗎？

影／5歲萌娃下田拔豐原大蔥 獻給母親甜喊：媽咪我愛你

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導
豐原區農會邀請豐原親子館家長與兒童，一起下田體驗拔大蔥樂趣。記者林佩均／攝影
豐原區農會邀請豐原親子館家長與兒童，一起下田體驗拔大蔥樂趣。記者林佩均／攝影

今天是白色情人節，豐原區盛產日本大蔥，豐原區農會今邀請9位萌娃下田拔大蔥，由青農張剛準解說大蔥栽種與生長環境，親自帶領小朋友體驗拔蔥樂趣。5歲男童蘇向奕自備小手套、架式十足，連拔2根粗又長的大蔥直呼「好玩」，更對母親奶音告白，「媽媽我愛你」，萌樣十足。

為讓學童更了解豐原在地特產蔬果，豐原區農會今舉辦「蔥滿幸福．大聲說愛你」活動，邀請豐原親子館家長與兒童一起下田體驗。

豐原區農會蔡森揚總幹事說，透過活動解說，讓孩子實地了解產地到餐桌體驗，落實豐原農會食農教育與食品安全的企業社會責任。

小朋友興奮戴起手套，青農張剛準先示範拔大蔥訣竅，將土撥開、側身單手用力拔起，更提醒，「蔥尾要小心，不要刺到眼睛喔！」小朋友在父母協助下費力拔蔥，有小朋友猛聞大蔥甜甜的香味，有人當成寶劍揮舞，現場歡笑不斷。

5歲男童蘇向奕自備個人手套，一連拔起2根大蔥，直呼「好玩」，母親陳小姐分享，兒子平常就愛吃蔥，但沒吃過豐原大蔥，今天首次下田拔蔥體驗，讓孩子更加期待品嘗到大蔥料理。

應景白色情人節，農會以大蔥為發想，結合紅蘿蔔、玉米、香菇等在地農產品製成「大蔥蔬果花束」，讓孩童送給父母表達愛意和感謝，更讓小朋友對花束蔬果產生好奇感，有人想帶回家煮來吃。

蔡森楊女兒蔡怡萱化身農業特派員，和親子體驗拔蔥樂趣，現場以台中優質神農蛋煎成大蔥炒蛋、乾煎大蔥，大夥品嘗新鮮採收的滋味，香味四溢。

台中市豐原區因天然條件適宜，種植的豐原大蔥品質優良，近年打造豐原大蔥品牌，穩定供應國內冬季的大蔥市場。農會指出，豐原大蔥以東京蔥品種「長悅」為主，又叫「東京蔥」，別名「甜蔥」，產季為12月底至3月。

多數以食用蔥白為主，肉軟、味甜、口感佳，比起一般青蔥更多汁、脆甜、鮮嫩，耐煮又具甜度是最大特色，適合用於火鍋或燉肉、鹽烤等料理。

5歲男童蘇向奕首次下田體驗拔大蔥，一連拔起2根，直呼「好玩」。記者林佩均／攝影
5歲男童蘇向奕首次下田體驗拔大蔥，一連拔起2根，直呼「好玩」。記者林佩均／攝影
5歲男童蘇向奕首次下田體驗拔大蔥，一連拔起2根，直呼「好玩」。記者林佩均／攝影
5歲男童蘇向奕首次下田體驗拔大蔥，一連拔起2根，直呼「好玩」。記者林佩均／攝影
應景白色情人節，豐原區農會以大蔥為發想，結合紅蘿蔔、玉米、香菇等在地農產品製成「大蔥蔬果花束」，讓孩童送給父母表達愛意和感謝。記者林佩均／攝影
應景白色情人節，豐原區農會以大蔥為發想，結合紅蘿蔔、玉米、香菇等在地農產品製成「大蔥蔬果花束」，讓孩童送給父母表達愛意和感謝。記者林佩均／攝影

白色情人節 農會 青農

延伸閱讀

「白色情人節」4星座告白必勝！穿對顏色、選對地點…脫單就在今天

影／浪漫粉紅櫻花滿開 豐原「流星花園」這兩天免費入場

影／圍捕大作戰！白鼻心誤闖豐原市區 2警圍捕雙手慘遭咬傷

影／豐原民宅暗夜大火7人受困消防救出 3人受傷送醫

相關新聞

影／彰化焚化廠說明會不歡而散 鄉民放話發動10輛遊覽車到縣府抗議

彰化縣溪州焚化廠灰爐渣規畫運到舊福興芳苑垃圾聯合掩埋場處置，引起場址所在地的芳苑鄉民強烈反彈，今環保局舉辦說明會，與會地...

白沙屯媽祖進香18日起駕 彰化志工協會供6900個餐盒

苗栗白沙屯媽祖徒步往雲林北港進香，18日登轎出發，彰化縣白沙屯媽祖志工協會將在進香期間提供補給品給參與民眾，並發放690...

影／晶鼎焚化爐開說明會混亂 業者抗議聲中自行宣布會議完成

晶鼎綠能科技公司規畫在彰濱工業區興建事廢棄物焚化爐，今在彰濱產業園區服務中心舉辦說明會，多數反對鄉親因會議室爆滿擠不進去...

中捷警察搭捷運追嫌犯 盧秀燕：最嚴格標準讓民眾放心

台中捷運2月29日發生乘客亮槍事件，案發地點在車廂內，抵達豐樂公園站引發乘客恐慌奔逃，嫌犯下車6分鐘後再度登上列車前往烏...

台中海線第一座清水國民暨兒童運動中心上梁 8月底完工

台中市海線首座「清水國民暨兒童運動中心」，今天舉行上梁儀式，目前結構體已完成，接著做內裝與飾裝，預計今年8月底可完工，市...

台中新冠XBB疫苗打氣旺 「這2個因素」長者接種率6都第一

國內新冠疫情趨緩，疾管署公布，上周新增新冠併發症60例死亡病例，其中一名北部1歲男童未接種XBB疫苗，為新冠併發多重器官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。