影／5歲萌娃下田拔豐原大蔥 獻給母親甜喊：媽咪我愛你

今天是白色情人節，豐原區盛產日本大蔥，豐原區農會今邀請9位萌娃下田拔大蔥，由青農張剛準解說大蔥栽種與生長環境，親自帶領小朋友體驗拔蔥樂趣。5歲男童蘇向奕自備小手套、架式十足，連拔2根粗又長的大蔥直呼「好玩」，更對母親奶音告白，「媽媽我愛你」，萌樣十足。

為讓學童更了解豐原在地特產蔬果，豐原區農會今舉辦「蔥滿幸福．大聲說愛你」活動，邀請豐原親子館家長與兒童一起下田體驗。

豐原區農會蔡森揚總幹事說，透過活動解說，讓孩子實地了解產地到餐桌體驗，落實豐原農會食農教育與食品安全的企業社會責任。

小朋友興奮戴起手套，青農張剛準先示範拔大蔥訣竅，將土撥開、側身單手用力拔起，更提醒，「蔥尾要小心，不要刺到眼睛喔！」小朋友在父母協助下費力拔蔥，有小朋友猛聞大蔥甜甜的香味，有人當成寶劍揮舞，現場歡笑不斷。

5歲男童蘇向奕自備個人手套，一連拔起2根大蔥，直呼「好玩」，母親陳小姐分享，兒子平常就愛吃蔥，但沒吃過豐原大蔥，今天首次下田拔蔥體驗，讓孩子更加期待品嘗到大蔥料理。

應景白色情人節，農會以大蔥為發想，結合紅蘿蔔、玉米、香菇等在地農產品製成「大蔥蔬果花束」，讓孩童送給父母表達愛意和感謝，更讓小朋友對花束蔬果產生好奇感，有人想帶回家煮來吃。

蔡森楊女兒蔡怡萱化身農業特派員，和親子體驗拔蔥樂趣，現場以台中優質神農蛋煎成大蔥炒蛋、乾煎大蔥，大夥品嘗新鮮採收的滋味，香味四溢。

台中市豐原區因天然條件適宜，種植的豐原大蔥品質優良，近年打造豐原大蔥品牌，穩定供應國內冬季的大蔥市場。農會指出，豐原大蔥以東京蔥品種「長悅」為主，又叫「東京蔥」，別名「甜蔥」，產季為12月底至3月。