台中新冠XBB疫苗打氣旺 「這2個因素」長者接種率6都第一

國內新冠疫情趨緩，疾管署公布，上周新增新冠併發症60例死亡病例，其中一名北部1歲男童未接種XBB疫苗，為新冠併發多重器官衰竭死亡。台中市上周新增新冠併發症病例82例，累計831例。台中市衛生局說，台中市本月7日、8日針對長者重啟46站新冠XBB疫苗快打站，接續還有文心森林公園接種站，打出好成績，台中市65歲以上長者接種率23.32%，為六都第一、全國第2高。

承接心森林公園接種站的診所醫師施勝桓說，文心森林公園接種站民眾接種意願高，下雨、氣溫驟降仍吸引民眾接種，單日接種破百人；近期流感等多病毒流行，其中新冠以喉嚨痛、頭痛、咳嗽為主，呼籲氣喘、糖尿病、免疫病、BMI大於30者若出現疑似症狀，建議就醫，由醫師開立抗病毒藥物，民眾建議打疫苗預防重症，並落實勤洗手、戴口罩的好習慣。

疾管署統計，台中市新冠併發症上周（第10周）新增82例，今年累計至上周共831例，其中又以第8周最多，飆升到133例，首度破百例。

台中市政府因應新冠疫情，本月7日、8日兩天在台中29個行政區，針對65歲長者開設46站、118場次快打站，透過民政系統，發出約39萬張接種通知單，打出好成績。

衛生局說明，全國XBB疫苗累計203.3萬人接種，上周五單日4.6萬人接種更創9月開打以來新高紀錄。依據疾管署3月12日統計資料顯示，全國接種率8.57%、65歲長者接種率18.74%。台中市65歲以上長者新冠XBB疫苗接種率23.32%，目前為六都第一、全國第2高。