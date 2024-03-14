白沙屯、大甲媽祖將繞境 清水警贈火紅禮...找背黑包員警拿

白沙屯、大甲媽祖繞境進香將陸續展開， 台中市清水警分局準備2000個火紅的新標誌「鑰匙圈」，繞境隊伍中，由2名隨行員警沿途贈發，民眾如要索取，可在隊伍中，找背著印有紀律、效率、熱情、清水分局黃色字樣的黑色側背包、包上掛有新標誌「鑰匙圈」的員警詢問索取，數量有限送完為止。

台中市清水警分局以台中市警察局全新識別標誌為圖樣設計成「鑰匙圈」，圖案顏色鮮艷漂亮，新標誌實體小物第1批500個完成後，不到一個月已贈送完，民眾詢問度持續火熱，清水警方已製作第2批新標誌「鑰匙圈」增加治、交安預防犯罪宣導標語。

清水警方表示，一年一度的白沙屯媽祖本月，大甲媽祖下月將陸續舉辦進香活動，都經過該分局所轄區域，警方加強鑾轎周邊安全維護及交通疏導外，也將持各項治、交安預防犯罪宣導標語，在信眾隊伍中來回穿梭。

跟隨媽祖同行的信徒可注意，今年清水警分局特別準備2000個正火紅的新標誌「鑰匙圈」，在媽祖前往或回鑾行程中，由2名隨行員警負責沿途贈發，隊伍中，可找尋背著印有「紀律效率熱情清水分局」黃色字樣的黑色側背包，包上掛有新標誌「鑰匙圈」的員警詢問索取，數量有限送完為止。