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白沙屯、大甲媽祖將繞境 清水警贈火紅禮...找背黑包員警拿

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中清水警分局準備2000個火紅的新標誌「鑰匙圈」，將在媽祖繞境或回鑾行程中，由隨行員警負責沿途贈發，可找背著印有「紀律 效率 熱情 清水分局」黃色字樣的黑色側背包，包上掛有新標誌「鑰匙圈」的員警詢問索取。圖／警方提供
台中清水警分局準備2000個火紅的新標誌「鑰匙圈」，將在媽祖繞境或回鑾行程中，由隨行員警負責沿途贈發，可找背著印有「紀律 效率 熱情 清水分局」黃色字樣的黑色側背包，包上掛有新標誌「鑰匙圈」的員警詢問索取。圖／警方提供

白沙屯、大甲媽祖繞境進香將陸續展開， 台中市清水警分局準備2000個火紅的新標誌鑰匙圈」，繞境隊伍中，由2名隨行員警沿途贈發，民眾如要索取，可在隊伍中，找背著印有紀律、效率、熱情、清水分局黃色字樣的黑色側背包、包上掛有新標誌「鑰匙圈」的員警詢問索取，數量有限送完為止。

台中市清水警分局以台中市警察局全新識別標誌為圖樣設計成「鑰匙圈」，圖案顏色鮮艷漂亮，新標誌實體小物第1批500個完成後，不到一個月已贈送完，民眾詢問度持續火熱，清水警方已製作第2批新標誌「鑰匙圈」增加治、交安預防犯罪宣導標語。

清水警方表示，一年一度的白沙屯媽祖本月，大甲媽祖下月將陸續舉辦進香活動，都經過該分局所轄區域，警方加強鑾轎周邊安全維護及交通疏導外，也將持各項治、交安預防犯罪宣導標語，在信眾隊伍中來回穿梭。

跟隨媽祖同行的信徒可注意，今年清水警分局特別準備2000個正火紅的新標誌「鑰匙圈」，在媽祖前往或回鑾行程中，由2名隨行員警負責沿途贈發，隊伍中，可找尋背著印有「紀律效率熱情清水分局」黃色字樣的黑色側背包，包上掛有新標誌「鑰匙圈」的員警詢問索取，數量有限送完為止。

清水警分局長蔡慶星表示，該分局製作新標誌「鑰匙圈」頗受民眾喜好，新製「鑰匙圈」除了新標誌圖樣外，背面也分別印製「識詐」「防詐」預防犯罪、「勿酒駕、行人安全」交通安全等字樣，提醒民眾注意自已或他人生命、財產安全。

台中清水警分局準備2000個火紅的新標誌「鑰匙圈」，將在媽祖繞境或回鑾行程中，由隨行員警負責沿途贈發，可找背著印有「紀律 效率 熱情 清水分局」黃色字樣的黑色側背包，包上掛有新標誌「鑰匙圈」的員警詢問索取。圖／警方提供
台中清水警分局準備2000個火紅的新標誌「鑰匙圈」，將在媽祖繞境或回鑾行程中，由隨行員警負責沿途贈發，可找背著印有「紀律 效率 熱情 清水分局」黃色字樣的黑色側背包，包上掛有新標誌「鑰匙圈」的員警詢問索取。圖／警方提供
台中清水警分局準備2000個火紅的新標誌「鑰匙圈」，將在媽祖繞境或回鑾行程中，由隨行員警負責沿途贈發，可找背著印有「紀律 效率 熱情 清水分局」黃色字樣的黑色側背包，包上掛有新標誌「鑰匙圈」的員警詢問索取。圖／警方提供
台中清水警分局準備2000個火紅的新標誌「鑰匙圈」，將在媽祖繞境或回鑾行程中，由隨行員警負責沿途贈發，可找背著印有「紀律 效率 熱情 清水分局」黃色字樣的黑色側背包，包上掛有新標誌「鑰匙圈」的員警詢問索取。圖／警方提供
台中清水警分局準備2000個火紅的新標誌「鑰匙圈」，將在媽祖繞境或回鑾行程中，由隨行員警負責沿途贈發，可找背著印有「紀律 效率 熱情 清水分局」黃色字樣的黑色側背包，包上掛有新標誌「鑰匙圈」的員警詢問索取。圖／警方提供
台中清水警分局準備2000個火紅的新標誌「鑰匙圈」，將在媽祖繞境或回鑾行程中，由隨行員警負責沿途贈發，可找背著印有「紀律 效率 熱情 清水分局」黃色字樣的黑色側背包，包上掛有新標誌「鑰匙圈」的員警詢問索取。圖／警方提供

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大甲媽祖 標誌 鑰匙

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