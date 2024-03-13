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鄉鎮市代表會聯合總會要求中央比照六都 全面補助老人健保費

聯合報／ 記者江良誠／南投即時報導
全國鄉鎮市民代表會聯合總會在南投召開全國會議，南投縣長許淑華支持總會提案，希望衛福部比照六都及離島，補助一般縣市65歲以上老人健保費。圖／南投縣政府提供
全國鄉鎮市民代表會聯合總會在南投召開全國會議，南投縣長許淑華支持總會提案，希望衛福部比照六都及離島，補助一般縣市65歲以上老人健保費。圖／南投縣政府提供

台灣鄉鎮市民代表會聯合總會今天在南投縣舉辦全國業務研討會，並提案比照六都及離島，向中央爭取65歲以上長者全額補助健保費。南投縣長許淑華也認為，全國資源分配六都占比高達七成，中央也應補助一般縣市長者健保費，支持聯合總會向中央爭取權益。

鄉鎮市民代表會聯合總會全國業務研討會今年由鹿谷鄉代表會主席林智鴻承辦，今天下午在南投市南島餐廳舉行，共有各縣市1300多名鄉鎮市民代表參加。南投縣長許淑華到場致意，她說，代表會貼近基層，為民服務工作繁忙，同時監督鄉鎮市公所，協助基層建設推動。而民意機關為民喉舌，各縣市代表會共同交流，可讓地方問題可以順利解決，讓鄉鎮市建設更順利。

聯合總會總會長、彰化市代表會主席陳文賓說，今天會議通過幾項提案，建請衛福部中央健保署，比照六都及離島縣市，全額補助65歲以上老人長者健保費；建議中央修正「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」有關「國內考察」費用，每人每年1萬2000元整調至1萬6000元。

林智鴻說，南投縣第一次承辦業務研討會，這些提案是全國各地鄉鎮市民代表的共同意見，希望中央重視基層聲音。

全國鄉鎮市民代表會聯合總會在南投召開全國會議，希望衛福部比照六都及離島，補助一般縣市65歲以上老人健保費。圖／南投縣政府提供
全國鄉鎮市民代表會聯合總會在南投召開全國會議，希望衛福部比照六都及離島，補助一般縣市65歲以上老人健保費。圖／南投縣政府提供

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