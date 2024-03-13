彰化晶鼎焚化爐說明會將召開 青年學生發聲明反對

彰化晶鼎焚化爐興建案明天將舉行說明會，彰化縣一群青年工作者與學生今天發出聯合聲明，指彰化境內高達9座焚化爐，擔心嚴重污染全國最大酪農區，反對再建焚化爐。

彰化青年工作者與學生聲明指出，彰化縣北臨台中火力發電廠、中龍鋼鐵，南接六輕工業區，環境污染早已超過負荷，戴奧辛造成致癌風險已是可接受風險的4倍。

聲明書表示，彰化縣境內高達9座焚化爐，如果2座晶鼎焚化爐通過，將高達11座焚化爐。其中，彰濱工業區就有6座事業廢棄物焚化爐，專收事業廢棄物、處理工業污泥的晶鼎焚化爐若通過，將有8座事業廢棄物焚化爐，聚集在以鹿港為中心的方圓20公里內，更將嚴重污染全台最大酪農區福興鄉，危害國人健康。

聲明書指出，目前彰化縣9座焚化爐，將近一半都是處理外縣市的事業廢棄物，燃燒事業廢棄物造成的空污，等同犧牲彰化縣民的肺、國人食安來換取全國廢棄物處理，彰化人不應再承受更多的空氣污染與致癌風險。

這群青年及學生表示，該案既然由經濟部啟動就應由經濟部終止，呼籲政府應本於環境、土地正義立場，捍衛彰化人的呼吸自由。