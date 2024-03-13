快訊

社工上銬違反比例原則 北市警局長認錯了：將議處失職人員

聽新聞
test
0:00 / 0:00

盧秀燕上任5年青年少8萬人？ 中市府：未來更嚴重

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
周永鴻指出，台中20到39歲青年人數大減，市府應重視警訊。民政局表示，全國普遍少子化，台中減幅六都第二低。圖／周永鴻提供
周永鴻指出，台中20到39歲青年人數大減，市府應重視警訊。民政局表示，全國普遍少子化，台中減幅六都第二低。圖／周永鴻提供

台中市盧秀燕昨在市政會議宣布，全市人口將突破285萬人，舉辦系列慶祝活動。議員周永鴻指出，盧市府執政前，全市2018年2月20至39歲共86.5萬人，但今年2月僅78.6萬人，減少近8萬人，質疑青壯年出走，市府毫無警覺？

民政局指出，少子化現象普遍存在，根據內政部統計，近5年來減少率9.15%，但人數及減幅都是六都第二低，遠低於全國平均12.36%。

台中市長盧秀燕在市政會議宣布全市人口即將突破285萬人，預定4月達標。

周永鴻指出，盧市府把人口成長當政績宣傳，但事實是建設延宕、施政空洞已經造成全市的青壯年人口不斷流失，盧秀燕上任至今5年來，20歲至39歲人口數，2018年迄今減少8萬人，青壯年人口出走是警訊。

周永鴻認為，市府重大建設包括中捷藍線、國際會展中心、台中巨蛋及多個產業園區延宕多時、大量拋售市地帶頭炒房，施政願景空洞，都是造成青壯年人口出走的原因。

民政局表示，根據內政部人口統計資料，全國2018年2月至2024年2月，20歲到39歲人口數都減少，少子化、高齡化。台中市目前結婚率六都第一，出生率六都第二，移入人口連年成長，每天平均有100人移入台中。

台中市2018年2月台中市20歲到39歲人口數為86萬5197人、2024年2月為78萬6045人，減少7萬9152人。六都及全國比較，台中市減幅為-9.15%，減少人數及減幅都是六都第二低，僅次桃園市減少4萬2523人、減幅-6.19%。

20到39歲年齡層，5年來全國減少85萬7911人、減幅-12.36%，民政局表示，台中市人口增加，全國少子化現象則越來越嚴重。市府跨局處提出友善政策讓青年人敢婚、敢生育，台中市的結婚率六都第一、出生率第二名。

20到39歲台中市民5年少近8萬，民政局列舉各縣市少子化問題嚴重，比較減幅，台中是六都第二低。圖／資料取自內政部統計資料
20到39歲台中市民5年少近8萬，民政局列舉各縣市少子化問題嚴重，比較減幅，台中是六都第二低。圖／資料取自內政部統計資料

台中市 少子化 盧秀燕

延伸閱讀

影／民進黨助「攻」成政治人物聲望第一名 盧秀燕：謝謝抬愛

盧秀燕民調第一還贏陳其邁 藍感謝丞相賜箭、綠反酸會做人

通膨衝擊營養午餐 藍綠議員籲中市提高營養午餐補助

「孵」巨蛋成功 盧秀燕揭全國唯一「雙蛋」3大獨家特色

相關新聞

盧秀燕上任5年青年少8萬人？ 中市府：未來更嚴重

台中市長盧秀燕昨在市政會議宣布，全市人口將突破285萬人，舉辦系列慶祝活動。議員周永鴻指出，盧市府執政前，全市2018年...

台中人注意！台74北屯崇德段施工 今明各封路8小時

國道一號大雅交流道銜接台74線快速道路工程，將在今天（13日）、明天（14日）封閉道路施工，時間是每晚9時30分至隔天凌...

保母虐童案社工被上銬 中部一名社工心灰萌生提前退休

北市保母涉嫌虐童致死，兒福聯盟一名社工3度訪視未發覺異樣，社工被上銬移送法辦，中部社工表示，社工工作性質繁雜工作量大，她...

台中2.33公頃保安林地遭祭祖惡火 民眾金紙集中送這好禮

民眾捲袖清明祭祖，林業及自然保育署台中分署統計，今年因清明祭祖焚燒金紙，已釀3起保安林地火警，延燒2.33公頃，警消、森...

環團反彰濱焚化爐 轟林佳龍跳票

經濟部規畫在彰濱工業區增設兩座焚化爐，但當地居民憂心加劇空汙問題，加上彰化為農業大縣，焚化爐卻蓋在畜牧場旁，恐有食安風險...

誰是台中第285萬人？ 送10萬大禮

台中市是全國人口數第二大城，市長盧秀燕昨宣布，全國少子化，台中人口逆勢成長，即將達285萬人，目前還差1630人，估4月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。