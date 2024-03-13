盧秀燕上任5年青年少8萬人？ 中市府：未來更嚴重

台中市長盧秀燕昨在市政會議宣布，全市人口將突破285萬人，舉辦系列慶祝活動。議員周永鴻指出，盧市府執政前，全市2018年2月20至39歲共86.5萬人，但今年2月僅78.6萬人，減少近8萬人，質疑青壯年出走，市府毫無警覺？

民政局指出，少子化現象普遍存在，根據內政部統計，近5年來減少率9.15%，但人數及減幅都是六都第二低，遠低於全國平均12.36%。

台中市長盧秀燕在市政會議宣布全市人口即將突破285萬人，預定4月達標。

周永鴻指出，盧市府把人口成長當政績宣傳，但事實是建設延宕、施政空洞已經造成全市的青壯年人口不斷流失，盧秀燕上任至今5年來，20歲至39歲人口數，2018年迄今減少8萬人，青壯年人口出走是警訊。

周永鴻認為，市府重大建設包括中捷藍線、國際會展中心、台中巨蛋及多個產業園區延宕多時、大量拋售市地帶頭炒房，施政願景空洞，都是造成青壯年人口出走的原因。

民政局表示，根據內政部人口統計資料，全國2018年2月至2024年2月，20歲到39歲人口數都減少，少子化、高齡化。台中市目前結婚率六都第一，出生率六都第二，移入人口連年成長，每天平均有100人移入台中。

台中市2018年2月台中市20歲到39歲人口數為86萬5197人、2024年2月為78萬6045人，減少7萬9152人。六都及全國比較，台中市減幅為-9.15%，減少人數及減幅都是六都第二低，僅次桃園市減少4萬2523人、減幅-6.19%。

20到39歲年齡層，5年來全國減少85萬7911人、減幅-12.36%，民政局表示，台中市人口增加，全國少子化現象則越來越嚴重。市府跨局處提出友善政策讓青年人敢婚、敢生育，台中市的結婚率六都第一、出生率第二名。