快訊

夏立言被諷吳三桂 陳玉珍反嗆：民進黨誰是崇禎皇帝

「現場冒巨大火球」 大陸河北燕郊建築爆炸已知1死22傷

保母虐童案 女社工遭上銬、肉搜 基層炸鍋：踐踏專業

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台中人注意！台74北屯崇德段施工 今明各封路8小時

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
國道一號大雅交流道銜接台74快速道路工程，今起兩天施工，封閉部分道路8小時。圖／第五警分局提供
國道一號大雅交流道銜接台74快速道路工程，今起兩天施工，封閉部分道路8小時。圖／第五警分局提供

國道一號大雅交流道銜接台74線快速道路工程，將在今天（13日）、明天（14日）封閉道路施工，時間是每晚9時30分至隔天凌晨5時30分，封閉路段是台74線14k+500~17k+700（北屯二至崇德間）東西雙向主線全部車道，並同步封閉台74線西行向潭子入口匝道、東行向北屯一入口匝道，警方提醒用路人提前改道。

第五警分局表示，因應台74線14K+500~17K+700（北屯二至崇德交流道）東西雙向全車道封閉，交通維持管制期間請用路人體諒配合行經此路段小心慢行，施工封閉期間原行駛於台74線主線的車輛改道路線：

一、 西行向：請提前於潭子、崇德出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經由西行向北屯二入口匝道重新進入快速道路。

二、 東行向：請提前於西屯三、北屯一及北屯二出口匝道離開快速道路，改走平面道路環中路一段，再經東行向崇德入口匝道重新進入快速道路。

三、 用路人可利用警廣（FM94.5）瞭解路況，以免耽誤寶貴時間。

第五警分局長劉其賢說，道路封閉期間，將請施工單位加派義交疏導，並持續注意周邊路況，適時增派警力維護交通秩序及行車安全。籲請用路人配合相關交維措施及遵行方向並提早改道，用路人行經工區附近，請減速慢行，切勿爭道行駛，並注意行車安全。

國道一號大雅交流道銜接台74快速道路工程，今起兩天施工，封閉部分道路8小時。圖／第五警分局提供
國道一號大雅交流道銜接台74快速道路工程，今起兩天施工，封閉部分道路8小時。圖／第五警分局提供

國道 慢行 車道

延伸閱讀

影／台中聯結車翻覆壓扁休旅車 2人重傷送醫

台中人注意！台74北屯崇德段今起封2天 封閉時段看這

小草咖啡廳違政黨法？柯文哲：支持者經營 只是借場地

台中北屯玉佛寺旁轎車燒成空殼...車旁妙齡女獲救送醫

相關新聞

台中人注意！台74北屯崇德段施工 今明各封路8小時

國道一號大雅交流道銜接台74線快速道路工程，將在今天（13日）、明天（14日）封閉道路施工，時間是每晚9時30分至隔天凌...

環團反彰濱焚化爐 轟林佳龍跳票

經濟部規畫在彰濱工業區增設兩座焚化爐，但當地居民憂心加劇空汙問題，加上彰化為農業大縣，焚化爐卻蓋在畜牧場旁，恐有食安風險...

誰是台中第285萬人？ 送10萬大禮

台中市是全國人口數第二大城，市長盧秀燕昨宣布，全國少子化，台中人口逆勢成長，即將達285萬人，目前還差1630人，估4月...

中市學校午餐補助 研擬提高

通膨物價上漲，衝擊營養午餐食材與供餐。台中市議會教育文化委員會昨開會，議員表示，有廠商不堪負荷，縮減營養午餐菜式，要求提...

南投竹山照鏡山傳闢寵物生命園區 茶農抗議

南投縣竹山鎮延正里照鏡山傳出有殯葬業者投資開發寵物生命園區，里長邀議員會勘，發現業者申請小面積山坡地整地，但現場開發面積...

台中巨蛋無捷運站 散場2措施因應

台中巨蛋前天風光開工，市長盧秀燕譽為重大市政最後一塊拼圖。不過，台中巨蛋沒有捷運設站，藍綠議員都擔心交通衝擊，距離最近的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。