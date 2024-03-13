環團反彰濱焚化爐 轟林佳龍跳票

經濟部規畫在彰濱工業區增設兩座焚化爐，但當地居民憂心加劇空汙問題，加上彰化為農業大縣，焚化爐卻蓋在畜牧場旁，恐有食安風險；環團昨指出，總統府秘書長林佳龍曾公開承諾不會蓋焚化爐，呼籲林佳龍及經濟部取消晶鼎焚化爐十四日的公開說明會，「否則不排除有流血衝突」。

經濟部規畫在彰濱工業區打造事廢焚化爐，晶鼎綠能BOT得標，環團前年底開始抗爭北彰焚化爐林立，鄉親組自救會發起多場抗議；依合約晶鼎公司須在去年三月卅一日前完成施工前說明會，但因民眾抗議而未完備，環境部後來給予展延一年，業者須在這個月卅一日前完成說明會。

反晶鼎焚化爐自救會與數個環團昨北上陳抗，並至總統府遞送陳情書。酪牛養殖戶、反晶鼎焚化爐自救會長黃常禎說，環境汙染不僅會造成人體健康傷害，也會影響乳牛飼養及優質牛奶的生產；彰化區漁會代表洪清山說，芳苑是文蛤生產重鎮，卻因六輕、中火及各種空汙，讓文蛤愈來愈難養，一百顆只能收成廿顆優質文蛤，「想到就欲哭無淚」。

彰化縣環境保護聯盟總幹事施月英表示，林佳龍今年一月曾數次公開承諾彰化縣確定不會蓋焚化爐，如今卻說到做不到；業者將在明天舉辦公開說明會，完成會議程序後就能向縣府申請各項雜建照的開發許可證，後續業者只要不斷補件審查，最終焚化爐還是會興建。呼籲林佳龍應兌現彰化不蓋焚化爐政治承諾，宣布取消明天的說明會，否則不排除有流血衝突。

地方民代說，去年林佳龍承諾不會蓋晶鼎焚化爐，很多人為此票投民進黨，晶鼎一旦完成說明會，程序就向前一大步，根本「裝肖維」；且業者近期也勤走地方、到處拜訪，仍不放棄設置焚化爐。

國民黨彰化縣議員林小琪表示，民進黨選前承諾跳票是可想而知的事，呼籲中央傾聽民意，當初選舉說成這樣，不要讓鄉親失望。

福興鄉民代表黃怡雯說，從廢棄物處理需求面來看，若加上晶鼎焚化爐，彰化焚化量會超過彰化縣廢棄物產生量兩倍，根本就不需要蓋這麼多焚化爐；台灣蠻野心足生態協會理事長陳憲政指出，本計畫鄰近地區包含八個酪農畜牧場，質疑不應把高汙染的焚化爐蓋在此，恐有食安風險疑慮。