快訊

高雄鳳山、小港等地晚間飄散惡臭味 原因找到了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南投竹山照鏡山傳闢寵物生命園區 茶農抗議

聯合報／ 記者黑中亮／南投報導
南投縣竹山鎮照鏡山是茶葉產區，近期有私人整地，傳要蓋寵物生命園區，居民組成自救會抗議。圖／讀者提供
南投縣竹山鎮照鏡山是茶葉產區，近期有私人整地，傳要蓋寵物生命園區，居民組成自救會抗議。圖／讀者提供

南投縣竹山鎮延正里照鏡山傳出有殯葬業者投資開發寵物生命園區，里長邀議員會勘，發現業者申請小面積山坡地整地，但現場開發面積達10倍，部分山坡地連固定基柱都做好，居民成立自救會抗議，擔心影響茶葉銷路。縣府表示，業者未申請設寵物生命園區，開挖面積超過許可，已開罰、要求停止開發，限期1個月復原。

延正里長曾庶坪說，業者申請照鏡山區整地開發1200平方公尺，已開挖970平方公尺，居民得知違規開發，還聽說要成立寵物生命園區，照鏡山區是竹山茶葉產區，擔心未來成為寵物殯葬區域後，照鏡山茶葉沒人買。

議員陳玉鈴、蔡孟娥指出，居民已組成自救會，反對設立寵物生命園區、寵物焚化爐，除有環保疑慮，更擔心茶葉品質受牽連。有人表示，已有茶商透露，未來如當地出現寵物焚化爐，就不會再買照鏡山生產的茶葉。

南投縣農業處指出，目前業者申請簡易水土保持與農業整坡，要移除現有地上物，種植新的農作物，並未聲請設立寵物生命園區或殯葬設施；根據現勘，業者已開挖面積確實超過申請範圍，將對業者開罰，並停止開發行為，業者若持續開發，將祭出連續處罰。

農業處表示，違規開挖範圍將要求補種植生覆蓋，現場有水土流失，將要求業者處理跟維護，限期1個月內復原，移除非法設置部分，並在3個月內完成水保措施後覆查，否則持續開罰。

寵物 茶葉

延伸閱讀

南投竹山業者整地要蓋寵物生命園區 照鏡山茶農組自救會抗議

彰化晶鼎焚化爐周四將開說明會 藍議員酸：中央選前話術果然跳票

相關新聞

台中巨蛋無捷運站 散場2措施因應

台中巨蛋前天風光開工，市長盧秀燕譽為重大市政最後一塊拼圖。不過，台中巨蛋沒有捷運設站，藍綠議員都擔心交通衝擊，距離最近的...

誰是台中第285萬人？ 送10萬大禮

台中市是全國人口數第二大城，市長盧秀燕昨宣布，全國少子化，台中人口逆勢成長，即將達285萬人，目前還差1630人，估4月...

中市學校午餐補助 研擬提高

通膨物價上漲，衝擊營養午餐食材與供餐。台中市議會教育文化委員會昨開會，議員表示，有廠商不堪負荷，縮減營養午餐菜式，要求提...

南投竹山照鏡山傳闢寵物生命園區 茶農抗議

南投縣竹山鎮延正里照鏡山傳出有殯葬業者投資開發寵物生命園區，里長邀議員會勘，發現業者申請小面積山坡地整地，但現場開發面積...

台中3旅遊服務中心被酸「像鳥籠」 議員籲爭取AI服務

台中市在火車站、高鐵站、機場共設3處旅遊服務中心，被議員批評「像鳥籠」，第二大城市門面老舊又狹窄，位置在角落，旅客根本找...

南投竹山發展停滯 太極峽谷要蓋纜車進度曝光

南投竹山太極峽谷遊憩園區地景壯闊，被譽為「西部太魯閣」，為刺激當地觀光，縣議員前年連署提案要求縣府興建纜車，今於議會臨時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。