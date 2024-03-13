南投竹山照鏡山傳闢寵物生命園區 茶農抗議

南投縣竹山鎮延正里照鏡山傳出有殯葬業者投資開發寵物生命園區，里長邀議員會勘，發現業者申請小面積山坡地整地，但現場開發面積達10倍，部分山坡地連固定基柱都做好，居民成立自救會抗議，擔心影響茶葉銷路。縣府表示，業者未申請設寵物生命園區，開挖面積超過許可，已開罰、要求停止開發，限期1個月復原。

延正里長曾庶坪說，業者申請照鏡山區整地開發1200平方公尺，已開挖970平方公尺，居民得知違規開發，還聽說要成立寵物生命園區，照鏡山區是竹山茶葉產區，擔心未來成為寵物殯葬區域後，照鏡山茶葉沒人買。

議員陳玉鈴、蔡孟娥指出，居民已組成自救會，反對設立寵物生命園區、寵物焚化爐，除有環保疑慮，更擔心茶葉品質受牽連。有人表示，已有茶商透露，未來如當地出現寵物焚化爐，就不會再買照鏡山生產的茶葉。

南投縣農業處指出，目前業者申請簡易水土保持與農業整坡，要移除現有地上物，種植新的農作物，並未聲請設立寵物生命園區或殯葬設施；根據現勘，業者已開挖面積確實超過申請範圍，將對業者開罰，並停止開發行為，業者若持續開發，將祭出連續處罰。

農業處表示，違規開挖範圍將要求補種植生覆蓋，現場有水土流失，將要求業者處理跟維護，限期1個月內復原，移除非法設置部分，並在3個月內完成水保措施後覆查，否則持續開罰。