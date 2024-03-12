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南投竹山發展停滯 太極峽谷要蓋纜車進度曝光

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投竹山太極峽谷園區地景壯闊，被譽為「西部太魯閣」。圖／南投縣政府提供
南投竹山太極峽谷園區地景壯闊，被譽為「西部太魯閣」。圖／南投縣政府提供

南投竹山太極峽谷遊憩園區地景壯闊，被譽為「西部太魯閣」，為刺激當地觀光，縣議員前年連署提案要求縣府興建纜車，今於議會臨時會追蹤進度，觀光處表示，加緊辦理興辦事業計畫、用地取得、水保及鑽探等作業，將向中央爭取納入前瞻。

議長何勝豐指出，竹山地區近年發展停滯，人口外流嚴重，從過去全鎮曾達7萬人，至今銳減至5萬人以下，需要新的刺激來帶動經濟；而當地太極峽谷地形險峻、自然風景秀麗，且具獨特地質景觀是其優勢，有發展觀光纜車觀光的潛力。

而前年在縣議會臨時會，議員們就連署提案要求發展竹山太極峽谷，建議設置空中纜車，串連瑞龍瀑布、八卦茶園、紫南宮、杉林溪等周邊景點，帶動地方觀光發展，但去年進行可行性專案評估報告後就沒下文，質疑提案快2年進度在哪。

觀光處長陳志賢說，竹山太極峽谷纜車興建案已整體規畫完成，目前加緊辦理興辦事業計畫、用地取得協議價購、水土保持及鑽探計畫等前置作業，也都已經上網辦理招標作業，但在相關招標作業上卻遭遇瓶頸，目前已流標1次。

陳志賢說明，國土計畫法2025年將上路，國土相關法規將調整，非都市計畫區土地開發使用，以及土地變更程序等也受影響，興建工程恐有變數，造成廠商卻步，目前積極設法克服，經檢討也將調整相關標案內容，再重新上網招標。

觀光處也表示，竹山太極峽谷興建纜車，規模不小，後續也將提報至交通部觀光署爭取納入前瞻基礎建設計畫，力求相關前置作業能在縣議會定期會前完成發包。

太極峽谷知名景點，走在竹山天梯更可欣賞峽谷壯麗景觀，但因地點偏遠、險峻，讓遊客卻步。圖／南投縣政府提供
太極峽谷知名景點，走在竹山天梯更可欣賞峽谷壯麗景觀，但因地點偏遠、險峻，讓遊客卻步。圖／南投縣政府提供
南投竹山太極峽谷被譽為「西部太魯閣」還有瀑布、人面石、飛來石等大自然景觀。圖／南投縣政府提供
南投竹山太極峽谷被譽為「西部太魯閣」還有瀑布、人面石、飛來石等大自然景觀。圖／南投縣政府提供
南投竹山太極峽谷園區地景壯闊，還有瀑布、人面石、飛來石等大自然景觀。圖／南投縣政府提供
南投竹山太極峽谷園區地景壯闊，還有瀑布、人面石、飛來石等大自然景觀。圖／南投縣政府提供

南投 纜車 議員 都市計畫

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