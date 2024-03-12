盧秀燕民調第一還贏陳其邁 藍感謝丞相賜箭、綠誇讚會做人

TVBS民調中心進行國內主要政治人物聲望調查，最新結果，台中市長盧秀燕經瘦肉精風波，民進黨打盧打出民調第一，滿意度達62%，與去年1月民調比較上升22%。經交叉分析，政黨認同者對盧的滿意度，民進黨40%、國民黨96%、民眾黨71%，都比兩年前爆增兩成。台中市政府表示，感謝市民肯定和認同，團隊會持續努力，回報市民家人。

民進黨市黨部主委李天生說，「盧秀燕真的很會做人！」，李說，否則以台中市出這麼多包，還是莫名其妙被肯定，他只能說：政治人物會做人真的比會做事重要。

民進黨議員林祈烽說，政治人物民調數字僅供參考，現在滿意度或聲量高，不代表以後民眾就會買單，新北市長侯友宜就是證明，盧未經過大選全面檢驗，加上藍軍敗選後，她被視為國民黨下屆總統候選人之一，目前的聲量高並不意外。

國民黨市黨部主委顏文正說「感謝丞相賜箭」，謝謝民進黨鞭策，全黨打一人，讓盧秀燕與團隊隨時警惕。顏文正說，盧秀燕的施政有目共睹，有底氣，所以如果用「莫須有」的批評，就像皮球一樣「越打越高」。

民眾黨市黨部主委江和樹說，台中衛生局檢出瘦肉精西布特羅事件， 至今如同懸案，但盧秀燕有深厚民意支持，民眾對這起風波究竟信誰？從民調來看，民眾相信盧秀燕捍衛食安，得到肯定。

民調顯示，民眾黨認同者對盧秀燕滿意度高。江和樹說，「因為人家真的有在做嘛！」， 年輕選民與中間選民喜歡這樣的首長，自然會認同。