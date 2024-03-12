南投竹山業者整地要蓋寵物生命園區 照鏡山茶農組自救會抗議

近期因外傳有殯葬業者將在竹山延正里照鏡山附近開發寵物生命園區，里長獲知後由民代邀集相關單位前往會勘，竟發現業者是以申請小面積山坡地整地，但現場卻是大規模開發達10倍之多，部分山坡地甚至連固定基柱都做好了，昨晚居民緊急成立自救會抗議反對，以免斷了地方茶葉產區的生機。

延正里里長曾庶坪表示，業者原申請照鏡山區整地開發1200平方公尺，卻計畫10倍開發1萬2千多平方公尺（3630坪），目前已開挖到9700多平方公尺（約1甲地）後，居民才知道業者違規開發外，更疑似將設立寵物生命園區及殯葬火葬場，由於整塊地相鄰茶園，而照鏡山區更是竹山鎮重要的茶葉生產區，擔心業者規畫要建寵物生命園區後，將導致生產出來的茶葉會沒有人買。

縣議員陳玉鈴、蔡孟娥指出，獲知殯葬業者有違規開發土地行為後，當地居民已成立自救會抗議，堅決反對設立寵物生命園區，同時設置寵物焚化爐，強調除了嫌惡設施，將造成地方的環保疑慮，更由於照鏡山也是竹山重要的茶葉產區之一，深怕茶葉品質受到牽連，有居民表示，已有茶商透露，未來如果寵物焚化爐在此興建後，就不會再買照鏡山生產的茶葉。