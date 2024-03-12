台中海生館未來恐有館無路 立委爭取6600萬闢館前聯外路

台中海洋生態館工程目前正施工，但館前道路卻遲遲無下文，未來可能發生有館無路，立委蔡其昌今天邀交通部等單位會勘，成功爭取6600萬元將闢館前聯外道路，由港務公司向航港局申請有償撥用，將來館前道路將成為遊客進出海生館與台電綠能博物館的重要道路。

蔡其昌今天邀交通部、交通部航港局長葉協隆、農業部漁業署、台中市議員楊典忠、市議員王立任服務處、台中市觀光旅遊局、新建工程處、台中市海岸資源漁業發展所、台中區漁會、台灣港務公司台中港務分公司港務長魏福添等人會勘，協調爭取6600萬預算，由港務公司向航港局申請有償撥用，請中市府妥善規劃道路系統及標線標誌等相關規劃。

蔡其昌表示，今天和航港局到梧棲漁港旁邊，因為未來市政府的海洋生態館和他們爭取的綠能博物館都在漁港旁，但聯外的道路一直沒有解決，所以他先前召開多次協調會，爭取航港局利用航港基金來協助6600萬的預算，由港務公司有償撥用，等於幫中市府解決未來海洋生態館連外道路的問題，否則會面臨有館無路的問題，他希望未來中市府務必做好道路系統的規劃，更期盼市府對於整體海線觀光發展要提出完整的上位計畫及實際規劃，才能更有效串連及帶動海線發展。

蔡其昌等人也到高美燈塔園區視察，他曾爭取海線觀光藍帶，要求交通部將高美燈塔園區活化再利用，交通部航港局將高美燈塔園區規劃為全台首座燈塔民宿，預計今年4月開始對外營運，其中也規劃文創賣店及文藝展覽空間供在地文創業者進駐，期盼開幕後能帶動地方發展。

蔡其昌表示，10多年前他們曾經為了保護瀕危的珍貴植物「綬草」也在燈塔辦過會勘，也發現燈塔園區的閒置非常可惜，當時因為廳舍還有公務人員在使用，所以沒有辦法做一個整體性的規劃。直到這幾年人員陸續搬出，經過多次協調航港局總算完成燈塔園區全面性的整理，讓高美溼地的地標高美燈塔煥然一新。

他說園區的空間也重新整理且對綬草加以保護，航港局也完成民宿營運的委外招標，讓民間廠商可以進駐，未來有餐飲、住宿、觀光文創等，全面性複合在園區內，結合高美濕地讓觀光服務的量能可以更擴大。