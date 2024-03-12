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股市強勁顧客回流 中友百貨32周年慶搶清明連假和母親節商機

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
中友百貨慶祝32周年慶，選擇的贈品都有綠能概念，以達到落實企業永續發展的ESG目標。記者黃寅／攝影
中友百貨慶祝32周年慶，選擇的贈品都有綠能概念，以達到落實企業永續發展的ESG目標。記者黃寅／攝影

下個月30日是台中市中友百貨營運32周年，公司看好股市表現強勁和緊接而來的清明連假和母親節檔期，14日至下個月17日已先推出32周年慶，不僅有多項優惠，連選擇的贈品也都符合SGS認證或選擇屬於綠能產品，以達到落實企業永續發展的ESG目標。

中友百貨店長陳俊華說，今年一、二月受到許多國人出國旅遊影響，業績比去年同期下跌5%，但這個月因顧客回流，加上股市表現強勁，本月業績已有回升，像是美食街、家用產品和13樓的日本商品展都有成長。

他說，為了這次的周年慶，投入的促銷預算就有1.8億元，像是推出滿千贈點、SKECHERS聯名會員禮、愛地球扣點抽大獎、品牌日加碼，以及刷卡滿額贈中友商品禮券等多重好禮，除了化妝品3折起、另還有嚴選23種暢銷商品2.9折起供家族會員選購，搶攻上半年最大檔期商機。

陳俊華說，在32周年慶期間，消費最高回饋達26%。例如，針對高額消費的化妝品白金尊榮回饋，推出三種不同門檻的伊萊克斯家電好禮。消費者喜愛的點數行銷，今年也結合環保永續的概念，推出扣抵10點可參加抽獎，獎項特別選擇廚餘機、電動機車等，以實際行動響應ESG永續愛地球。

另外，中友與美國知名運動品牌SKECHERS聯名推出的會員禮，品質都經過SGS檢驗，品項有乾濕兩用袋、摺疊籃、雙飲保溫杯、手提餐盒，實用又環保，總數量達1萬9800份。

中友百貨慶祝32周年慶，與美國知名運動品牌SKECHERS聯名推出的會員禮，品質都經過SGS檢驗。記者黃寅／攝影
中友百貨慶祝32周年慶，與美國知名運動品牌SKECHERS聯名推出的會員禮，品質都經過SGS檢驗。記者黃寅／攝影

出國旅遊 化妝品 周年慶

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