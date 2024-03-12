好神！南投百年土地公廟頭牙夜「疊聖筊」陰陽交疊 專家：大吉之兆

民眾到廟宇求神，經常會擲筊，偶能聽聞有「立筊」、「黏筊」等狀況；昨天適逢「頭牙」，不少民眾祭拜土地公，南投埔里桃米里南天武宮有民眾問事更罕見擲出「疊聖筊」陰陽交疊的聖筊，地方嘖嘖稱奇，民俗專家廖大乙說，是大吉之兆。

埔里桃米南天武宮已有有百年歷史，廟內供奉土地公、土地婆，是當地信仰中心，昨天適逢「頭牙」土地公生，不少居民前往該廟祭拜祈福，廟方也照例舉辦食福會，居民共襄盛舉，入夜仍見人潮，期間有人擲筊問是，竟出現「疊聖筊」奇景。

由於，多數人較熟悉「立筊」筊杯直立、「黏筊」筊杯垂直依附在神桌桌裙、拜墊等物體上，但筊杯落地彈跳後又交疊的「疊聖筊」更為罕見，目擊的黃秋田說，過去看過立筊，疊在一起的聖筊是他第一次親身經歷，也令在場眾人嘖嘖稱奇。地方居民也好奇土地公、土地婆是否有何指示。

對此，民俗專家廖大乙說，民眾擲筊通常是要問事或有所求，而筊杯正反代表陰陽，民眾熟知的「聖杯」一陽一陰代表神明允許、同意或行事順利；「笑杯」兩陽面代表神明可能不解、考慮中或狀況不明，可再將祈願之事說清楚；「陰杯」兩陰面也叫「無杯」代表神明否定、憤怒或不宜行事，後兩項可重新再擲筊請示。