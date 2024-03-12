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外埔生態園區試辦黑水虻養殖 蔡其昌爭取補助1400萬

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中外埔生態園區試辦黑水虻養殖，立委蔡其昌爭取環境部補助1400萬元，今天會勘。圖／立委蔡其昌辦公室提供
台中外埔生態園區試辦黑水虻養殖，立委蔡其昌爭取環境部補助1400萬元，今天會勘。圖／立委蔡其昌辦公室提供

為推動永續循環經濟，立委蔡其昌今天邀集環境部長薛富盛等人到台中外埔綠能生態園區會勘，爭取環境部補助1400萬元，試辦黑水虻處理沼液、沼渣及雜質，落實廠內循環再利用，解決沼渣、沼液去化問題 ，可降低運輸成本，減少溫室氣體排放，未來更有機會成為全國黑水虻處理沼渣液再利用方式的示範基地。

環管署署長顏旭明、台中市議員施志昌、台中市環保局副局長陳政良等人今天也到場會勘，立委蔡其昌表示，他在立法院長期關心循環經濟及永續發展，前幾天也在委員會質詢關心瀝青的刨除物再利用的問題，尤其在蔡英文總統提出2050淨零排放計畫後，永續發展對台灣未來發展很重要。

他說外埔綠能生態園區過去作為處理台中市廚餘的場域，但廚餘處理完後會產生沼渣、沼液及雜質等，過去解決方式都是直接載運出去其他地方再利用，但運輸過程中還是會產生碳排及成本，因此站在循環經濟的角度上，這次請環境部來一起協助中市府，推動黑水虻養殖計畫，因為黑水虻這種蟲類會吃藻渣跟藻液，可形成園區內的循環經濟並減少碳排，黑水虻本身又是很好的肥料，對農民的幫忙也非常大。

蔡其昌表示，此次會勘爭取養殖計畫，總經費的82%都由中央來補助，希望未來可以對台中市每天所產出的廚餘去化有幫助，也能讓循環經濟可以進一步落實，促進台灣2050淨零排放的計畫早日達成，若計畫能成功，不僅讓台中越來越好，未來也能成為台灣廚餘去化的重要示範基地，讓環境越來越好。

台中市議員施志昌表示，這幾年中市府在他們的爭取下開始推動外埔綠能生態園區的運作，很高興已經開始有效果、能發電，但是發電完仍然會產生許多沼渣、沼液，這幾年和環保局都在積極想要解決沼渣、沼液的去化問題，包括跟在地的農民、農政單位合作等；此次感謝蔡其昌立委及環境部大力的支持，補助黑水虻的飼養計畫，希望透過黑水虻的飼養計畫，能將發電後的沼渣、沼液再一次的去化。

環境部長薛富盛表示，今天來外埔綠能生態園區會勘，由環境部補助82%經費，試辦黑水虻養殖計畫，未來沼渣、雜質經黑水虻吃食後，產生的蟲糞及蟲體能成為肥料，沼液經水質淨化後，25%上層液於廚餘製漿時循再利用，40%成為液肥，35%處理成為肥料，對農民也非常有幫助，希望透過此次示範計畫，可在內部把廚餘完整處理完畢，可讓外埔綠能生態園區真正成為台中市循環經濟的示範基地。

台中市 廚餘 黑水虻

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