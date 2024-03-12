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彰化晶鼎焚化爐周四將開說明會 藍議員酸：中央選前話術果然跳票

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰化環團今到台北總統府陳情，反對晶鼎焚化爐興建。圖／彰化環保聯盟提供
彰化環團今到台北總統府陳情，反對晶鼎焚化爐興建。圖／彰化環保聯盟提供

彰化縣府與環保團體反對地方蓋晶鼎焚化爐，總統府祕書長林佳龍在立委選舉前也特地到鹿港新祖宮，幫立委陳秀寳拉票，強調晶鼎焚化爐絕對不會蓋；不過傳出3月14日業者將舉辦環評的說明會，力拚完備程序，環團今到台北總統府陳情，國民黨彰化縣議員林小琪酸中央，選前話術跳票是意料中的事。

經濟部規劃在彰濱工業區打造事廢焚化爐，晶鼎綠能BOT得標，環團前年底開始抗爭北彰焚化爐林立，鄉親組自救會發起多場抗議；依合約晶鼎公司須在去年3月31日前須完成施工前說明會，但因民眾抗議未完備，環境部後來給予展延一年，業者須在這個月31日前完成說明會。

立委陳秀寳說，集結地方意見，她身為地方民代反對晶鼎焚化爐興建，業者近期聲稱反對聲浪趨緩，要求提出證明，否則她仍反對到底；到目前為止園管局仍然將取得地方共識與取得縣府雜照視為必須，否則一樣朝解約方向前進。

不過有地方民代指出，去年林佳龍特別承諾不會蓋晶鼎焚化爐，讓很多人為此票投民進黨，晶鼎一旦這星期四完成說明會，程序就向前一大步，根本「裝肖維」；且業者近期也勤走地方、到處拜訪，仍不放棄設置焚化爐。

林小琪表示，民進黨選前承諾跳票是可想而知的事，但為了彰化鄉親身體健康、畜牧產業未來仍會與鄉親站在一起，堅持最初反對的立場，呼籲中央傾聽民意，當初選舉說成這樣，不要讓鄉親失望。

焚化爐 立委選舉

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