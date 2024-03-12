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冷眼集／13蛋爭利 誰能當金雞母

聯合報／ 本報記者洪敬浤

等了十九年，台中巨蛋昨天終於動工，這是中部首座大型室內場館，也是台灣第十座「巨蛋」，加上新北、台南正在「孵化」的三顆「蛋」，未來全台萬人以上的場館將有九座，台灣儼然成為巨蛋之島。許多縣市孵蛋輸人不輸陣，開幕後會成為金雞母或淪為蚊子館，才是考驗的開始。

國際藝文盛事如知名男高音卡列拉斯演唱會、國際名導張藝謀執導的歌劇「杜蘭朵公主」都曾到台中演出，但因屈就於露天體育場，收音品質不佳，看熱鬧更勝於專業。

台中沒有「巨蛋」，台語天后江惠「封麥」巡迴演唱會跳過台中，流行天后張惠妹也沒法到台中大跳「三天三夜」。對台中人而言，台中巨蛋這顆「蛋」來得遲，但總算是等到了。

但放眼全台，從北到南都有巨蛋場館，台北大巨蛋風光開幕，吸引觀眾與人潮，新北市原已在板橋規畫萬人以上的新北小巨蛋，新北市長侯友宜拋出要再蓋四、五萬人的新北大巨蛋，不讓北市專美於前。

蓋巨蛋所費不貲，台北大巨蛋造價破四百億，台中巨蛋一大一小，單是主體建築就要百億，內部裝修還要再花廿四億元。

雙北雖是全台政經重鎮，未來若坐擁四座大、小巨蛋，究竟會互相拉抬，做大運動賽事、藝文表演市場？或彼此競爭觀眾與收益？恐要詳加評估。

「孵蛋」花大錢，「養蛋」也不便宜，如何創造營收、吸引觀眾買票入場才是永續經營關鍵。日本曾調查各主要體育競技場館，並非每處都能獲利，以日本蓬勃的職業運動、展演產業都如此，台灣各地競相孵蛋，恐怕完工之日，就是考驗來臨之時。

大巨蛋 觀眾

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